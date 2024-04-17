新部長曾被質疑遭滲透 潘文忠：尊重新政府

潘文忠。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北4月17日電（記者 俞敦平)“賴政府”“內閣”人事逐漸出爐，其中“國科會主委”將由南台科技大學校長吳誠文出任，但吳誠文任清大副校長時，曾因為被民進黨“立委”范雲爆料清華大學“被中國機構滲透”，導致半導體技術流出，當時“教育部長”潘文忠也下重話要全面盤點。17日上午潘文忠被問到吳誠文將成為新的“閣員”之一時，只圓滑的回應說他都尊重新政府的職權。



17日上午，“教育部長”潘文忠應邀請赴教育委員會，就“教改30年廣設大學及技專升格如今面臨整併退場之問題及對策”進行專題報告，並備質詢。



“賴政府”的第三波“內閣”人事名單公布。這次變動中，南台科技大學校長吳誠文被任命為“國科會主委”。吳誠文產學合作豐富經驗，尤其是在半導體領域有著顯著的貢獻。不過最引人注目的是他曾作為一名棒球選手，在1971年威廉波特世界少棒賽中代表中華隊奪冠。



但是除此之外，吳誠文過去任新竹清大副校長時也有引發一些爭議。當時該校被指控多年來遭到大陸機構的滲透，並非法設立“清華海峽研究院新竹辦公室”從事技術研發等業務。吳誠文還出席該機構的揭牌儀式。吳誠文當時表示，他只是代表學校參加儀式，並指出最初校方認為該機構僅用於學術交流，但後來發現其涉及敏感活動，選擇退出。潘文忠當時在范雲的要求下，提出要全面盤查大專院校，並指出任何與中國黨政軍相關單位的合作都將觸法，且將受到法律制裁。



不過今日受訪時，潘文忠對於吳誠文是否適任很圓滑的回應說，他充分尊重新政府的職權。他相信新“內閣”對於相關事項已有充分瞭解，並表示應尊重新“內閣”的組成。