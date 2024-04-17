準“經長”郭智輝有前科　藍委批前所未有

藍委王鴻薇。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月17日電（記者 楊騰凱）準“閣揆”卓榮泰昨天公布第三波“內閣”人事，“經濟部長”由崇越集團董事長郭智輝出任。中國國民黨“立委”王鴻薇今日質疑，郭智輝曾因違反《證交法》被判緩刑，一位有前科的部長是前所未有。而且崇越曾被美媒點名幫華為建廠，郭智輝有如綠營口中的“紅色資本家”，賴清德難道要改走親中路線嗎？



準“行政院”發言人陳世凱昨日回應，崇越公司已多次說明，該公司旗下“蘇州崇越”僅為承包廢水處理工程業務，而非協助中國建立晶圓廠；關於違法證交法一事，因崇越公司2007年發生商務糾紛所致。



王鴻薇今日召開“賴清德親中？揭發郭智輝紅色資本家入主經濟部！”記者會，與會成員包括國民黨“立委”黃健豪。



王鴻薇指出，後來我接到法界人士的消息，他們非常質疑，郭智輝過去曾經有違反《證交法》、《商業會計法》被判緩刑的前科，我們從來沒有一位“部長”上任前就有前科，這是過去前所未有，所以外界就會全面檢視，準“閣揆”卓榮泰、郭智輝需要對外界說清楚所有質疑。



王鴻薇表示，另外就是去年底，美國媒體曾經點名四家台灣業者幫華為興建晶片廠，這四家台灣廠商其中一家就是郭智輝的崇越集團，“經濟部”當時說要查，這個案子美國應該會很關切，賴清德可能需要對美國交代清楚，崇越有沒有幫華為建晶片廠？



王鴻薇指出，以前民進黨對於企業在大陸有佈局，就說人家是紅色資本家，郭台銘參選大選的時候，民進黨諷刺說中國才是鴻海不可分割的一部分，質疑郭台銘是紅色資本家。那現在賴清德是不是要改走親中路線？因為崇越在大陸投資非常多，在大陸服務據點高達12個，包括上海、北京、深圳、成都、廈門、重慶等，幾乎遍佈各大城市，並且成立五家子公司在中國大陸註冊，按照民進黨過去的定義，這也是所謂的“紅色資本家”，難道民進黨又要雙重標準了嗎？