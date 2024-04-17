調查：港婦女生活滿意度升

中評社香港4月17日電／大公報報導，港區婦聯代表聯誼會昨日公布“2023全港婦女生活滿意指數調查”結果，調查發現受訪婦女上年度總體生活滿意度是6.73分，比往年增加，而所有滿意指數也較往年上升，其中與子女及晚輩關係得分最高，達7.39分。



與子女晚輩關係評分高



港區婦聯代表聯誼會自2016年開始進行相關調查，本次為第六次。報告今年1月2日至1月25日，以電話系統隨機抽樣訪問1045位20歲以上香港婦女，調查她們在10個領域上的滿意度，包括：居住環境、身體及精神健康、與子女或晚輩關係、感情或婚姻家庭、就業及工作環境、社交活動及人際關係、生態環境和文化生活、法治及治安、社會和諧及道德水平、經濟和發展前景作為測量其生活滿意指數的指標。



當中，“經濟和發展前景”為首次納入訪題。



調查結果顯示，2023年本港婦女總體生活滿意度總平均分為6.73分（滿分10分），所有滿意指數都較往年上升，其中個人層面指標，包括與子女或晚輩關係（7.39分），感情及婚姻生活（7.15分），居住環境（7.15分）以及社交活動及人際關係（7.08分）的平均得分均高於總平均分。



報告提出七項建議，其中包括：支持建立和諧家庭及支援弱勢社群、改善居住環境、關注婦女身體及精神健康狀態、促進就業及改善工作環境、維護法治及治安，改善生態環境及文化生活、善用人才資源支持發展和多措施積極保障家庭對社會的功能。該會期望政府聚焦於房屋、教育、醫療等重點民生議題，並促進經濟、改善民生，為社會制定婦女、家庭、兒童的長遠政策。