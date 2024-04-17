26日率20多藍委訪陸　傅崐萁：人民自救

國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月17日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁26日將率約20名藍委赴中國大陸訪問4天。對此，傅崐萁今日受訪表示，現在兩岸斷線，人民只能自救，身為“立委”本來就該承擔責任推動兩岸對話，帶動兩岸和平，讓陸客再次走進台灣，讓台灣農漁產品再次行銷到大陸。



傅崐萁表示，對於國民黨“立委”是否前往大陸訪問，這是一個非常關鍵重要的時刻，不僅民進黨把兩岸推向兵凶戰危，全世界媒體都報導說兩岸關係非常緊張，現在包括阿拉伯世界國家也不斷發生衝突，烏克蘭、俄國的戰爭到現在都還沒結束，全世界都報導台灣海峽最可能是第三個火藥庫，而且即將引爆。



傅崐萁指出，所以在兩岸關係斷線的這種情況下，我們人民只能自救，包括觀光產業不斷陳情，現在觀光產業不僅是處於寒冬，而且大量解聘潮隨時可能發生，還有我們有這麼多的農漁產品無法行銷到大陸，就是因為兩岸無法良善溝通。



傅崐萁表示，所以不只是為了人民安居樂業，還有這麼多產業、百工百業都迫切希望兩岸不只要交流，更希望人民全面互通觀光，讓過去兩岸和平時，百工百業可以共享和平紅利，有這麼多觀光團客來到台灣旅遊。



傅崐萁指出，而且震災後，災區的觀光產業真的很淒慘，加上全台百工百業都希望台灣恢復兩岸溝通、協調、對話，以及人民互相旅遊。在520賴清德還未上任前，對於這些問題，如果在野黨能加把勁，推動兩岸走向緩和，讓觀光旅遊持續進行，相信台灣百工百業都能春暖花開，都能恢復原有的榮景。



傅崐萁表示，身為“立法委員”本來就該承擔責任，政府不做，我們自己來做，來推動兩岸對話，帶動兩岸和平，讓百工百業都能興旺，讓大陸觀光客再次走進台灣，讓台灣農漁產品再次行銷到大陸，這是我們全力要推動的事情。兩岸關係；傅崐萁