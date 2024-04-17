利率47%太吃人！“金管會”黃天牧承諾查

藍委賴士葆舉例，年輕人借新台幣6萬元買機車，實質利率高達47%，這是高利。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月17日電（記者 鄭羿菲）台灣火紅的網路影片“山道猴子的一生”反應出年輕人借高利貸的悲劇，引起朝野關注。中國國民黨“立委”賴士葆17日驚曝，年輕人借新台幣6萬元買機車，實質利率高達47%，這是高利！怎麼辦？未獲留任的“金管會主委”黃天牧回應，租賃公會4月3日已訂定相關規範，證券交易所年底前會進入內控查核。



“山道猴子的一生”影片爆紅，點出台灣社會“先買後付”（BNPL，Buy Now Pay Later）及中古車貸款業務的社會問題。台灣民眾黨“立委”黃珊珊曾指出，許多年輕人因免頭期款、全額貸款及多貸一筆錢改裝重機，不斷利用車子再借貸更多金錢，融資公司已變成“影子銀行”，但又不在“金管會”管轄範圍，但光是台北市2022年的融資金額就高達7253億元，業界龍頭的租賃三雄，資產合計約1.5兆元、應收帳款約1兆元。



“立法院”財政委員會17日邀請金管員會主委黃天牧、“財政部長”莊翠雲就“如何改善融資公司因缺乏監管所衍生之社會亂象，以穩定金融市場並保障消費者權益”進行專題報告，並備質詢。



針對台灣合法融資公司放高利貸問題，民進黨“立委”吳秉叡質詢時表示，現在看到有申訴的案子都只是冰山一角，這些人到融資公司借貸，應該都有些難處，他當“立委”這麼多年，看到許多個案都是父母出來幫已成年的孩子還錢擦屁股，未來在消費者保護部分，應該研議如何墊高法律地位，這樣才有幫助，否則上有政策，自然下有對策。



賴士葆則批評，2017年“行政院會”曾開會討論，但到現在都沒人管，根據麻吉配的資料，年輕人要借6萬元買機車，先扣9000元利息，及手續費6000元，接著個人要付2年24期共7.3萬元，扣掉車行拿4.5萬，實質利率高達47%，這是高利啊！這也讓國民黨“立委”王鴻薇忍不住感嘆，好幾年前才渡過卡債風暴，現在BNPL（先買後付）等於是卡債風波2.0。



黃天牧回應，近期外接關注融資租賃公司辦理中古車融資等業務衍生的爭議，“金管會”近日再度邀集3家上市租賃公司說明，“金管會”已建議租賃公會包括，辦理中古車融資應訂定適當內部標準，避免過度融資、契約內容應充任揭露費率與相關費用，含遲延利息及違約金等。



黃天牧說，租賃公會4月3日已訂定“BNPL自律規範”、“車輛貸款、分期及債權讓與交易業務自律規範”公告實施，並已納入外界關切的利費率揭露、遲延利息與違約金不得併收、對合作商家管理、消費者徵授信機制、過度融資疑義、個人資料保護、行銷廣告招攬等，以強化消費者保護。