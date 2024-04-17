桃園昨逾萬戶停電　賴士葆：台灣電力不足

藍委賴士葆受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月17日電（記者 俞敦平) 桃園市從昨日下午到深夜陸續發生大園、中壢和桃園區逾萬戶大停電。中國國民黨“立委”賴士葆17日上午受訪時表示，台灣當前的電力備轉容量嚴重不足，僅有3%，遠低於正常維持的10%至15%。



桃園16日發生兩次大規模停電，第一次發生於下午，影響三千多戶。第二次於晚間發生，影響超過七千戶，總共超過萬戶受到停電影響。台電表示，停電原因為電纜故障及高壓線斷落，並對此表示歉意，承諾將加強巡檢以防未來類似事件。



賴士葆指出，15日的時候台灣北部就差點實施限電，幸虧台積電和台塑集團的協助發電，才暫時避免了這一危機。然而，隔天桃園地區仍有上萬戶家庭遭遇停電。他強調，這反映出台灣當前的電力備轉容量嚴重不足，僅有3%，遠低於正常維持的10%至15%。



賴士葆進一步指出，儘管花蓮地震導致和平電廠停機是電力短缺的部分原因，但其他電廠，如台中火力發電廠和明潭水電站，也應該能夠調度來補充電力。他指出，即使現在是四月，天氣尚未達到酷熱的程度，台灣已經出現了限電的情況，這顯示電力供應非常緊張。



此外，賴士葆還提到，七月份核三廠的一號機將要除役，但目前尚無任何消息表明將會延長其服役年限。他批評行政部門和執政黨“立委”未能提出相關法案來應對這一問題。他說，國民黨會更積極地的面對台灣電力需求，並提出延長核三廠一號機運行的提案，但這仍需要進一步討論。