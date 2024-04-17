黃曙光請辭！黃珊珊：終可說該說的話

黃曙光與黃珊珊與母親合影。（照：黃珊珊臉書） 中評社台北4月17日電／台“國安會”諮詢委員、潛艦自造專案召集人黃曙光以身心俱疲為由向蔡英文請辭，並強調無關任何政治因素。對此他的妹妹、台灣民眾黨“立委”黃珊珊今日發文表示，身為家人，當然支持他好好休息！他終於可以自由為自己活，也可以說該說的話了！



黃珊珊臉書全文：



“國家”利益大於個人利益、更應高於政黨利益



兩周前，因為媽媽肺炎住院，我跟二哥到醫院探視，他告訴我即將在五月離開現職，辭去“國安會”諮詢委員與潛艦小組召集人的職務，因為政府即將交接，本應總辭，而且潛艦國造制度已建立、原型艦也按計劃進行中，其實我一點也不意外，因為這八年來，他真的很忙很累，常常到處飛國外，身體也出了些狀況，這次看到他比過年時更瘦更黑，身為家人，我當然支持他好好休息！



為了潛艦自造，他扛下這艱鉅的任務，軍人一生最重要的就是保家衛國，我高中時他赴荷蘭幾年接潛艇回來，接下來幾十年我看到他不眠不休、幾乎沒有個人私生活、沒有交際應酬，全心全意為國效力的軍人本色！



在大選前潛艦自造引起非常多的爭議與口水，他的心情可想而知，但為了“國家”利益隱忍不發，現在，他終於可以自由為自己活，也可以說該說的話了！



軍備與“國防”是台灣安身立命的護城河，在“國家”利益之前，每個個人都很渺小，不應該為了個人利益或政黨利益犧牲“國家”利益，“中華民國”是“主權獨立的國家”，不管你有何種意識形態與政黨立場，對於“國家”利益，每一個台灣人的立場都應該是一致對外的！

