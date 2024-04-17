挺修反滲透法？蔣萬安：“立院”會充分討論

台北市長蔣萬安接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月17日電（記者 張穎齊）馬英九訪陸行結束後，馬英九基金會執行長蕭旭岑呼籲“立法院”修正《反滲透法》，將兩岸交流阻礙去除。中國國民黨主席朱立倫已表態支持修法，據瞭解藍營智庫也在討論修法版本。國民黨台北市長蔣萬安17日表示，相關修法，他相信“立法院”都會充分討論。



國民黨主席朱立倫昨日出席公教軍警消聯合總會活動時表示，不管是“反滲透法”或“國安”五法，國民黨的立場就是不能以“國安”為名，傷害人權，甚至變成打壓在野黨的工具。所有的有識之士都應支持修法，就目前傷害人權或成為政黨操作工具的部分進行修正。



蔣萬安今日上午在台北市政府參加U–Sport台北樂運動記者會，與會的有體育局長王泓翔、文化局長蔡詩萍、資訊局長趙式隆、大地處長池蘭生等。蔣萬安會前接受媒體聯訪。



媒體問，周刊爆料，有藍營大咖在台北市豪宅對妻小言語家暴，台北市府有作為嗎？蔣萬安說，任何家庭暴力防治案件都是保密案件，他特別呼籲，任何形式的家暴都絕不允許，不管是肢體、言語、心理、經濟等各方面的暴力，市府會都依法、依程序運作介入處理，第一時間會評估、開案，看是否為高危險，也會納入當事人意願。