羅祥喜：習近平重要講話 指導現實面向未來

中評智庫基金會執行長、高級研究員、中國評論通訊社總編輯羅祥喜（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月23日電（中評社報導組）中共中央總書記習近平4月10日在北京會見中國國民黨前主席馬英九一行並發表重要講話，4月17日上午，中評智庫基金會在香港總部舉辦思想者論壇，重點圍繞“習近平‘習馬會’重要涉台論述解讀”這一主題展開研討，深度解讀習近平總書記講話的重要意涵與影響。中評智庫基金會執行長、中國評論通訊社總編輯羅祥喜發言指出，習近平的講話是一次立足當下、面向未來、寄語青年的重要涉台論述，也是習近平近幾年來最大篇幅的涉台理念和政策主張論述，內涵非常豐富，對未來的兩岸關係發展具有重要的現實指導的意義。



羅祥喜指出，習近平此次重要講話，概括起來至少有以下五個重要特點：



第一，習近平從國家統一和民族復興的高度，用四個“堅定”完整論述了中華民族與兩岸關係發展的內在聯繫，強調要從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局。習近平講話中的四個“堅定”分別為：堅定守護中華民族共同家園、堅定共創中華民族綿長福祉、堅定鑄造中華民族同共體意識、堅定實現中華民族偉大復興。其中的意涵，一是要求兩岸中國人要把中華民族的命運牢牢掌握在自己手中；二是強調為兩岸同胞謀福祉是發展兩岸關係的出發點和落腳點；三是希望兩岸同胞要常來常往、越走越近、越走越親，並表示將採取更有力措施積極推動兩岸交流交往交融，讓兩岸同胞在交流中交心，在交往中增信，促進心靈契合，增強中華民族的歸屬感、認同感、榮譽感；四是民族復興需要兩岸同胞同心共創、接續奮鬥，相信民族復興終將在兩岸同胞接力奮鬥中實現。其中既有要求和寄語，也有路徑和方法，更有信心和方向，是一個面向未來的一個重要論述。

