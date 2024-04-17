富權：蔡英文與賴清德為新班子暗中較勁？

中評社香港4月17日電／澳門新華澳報17日發表富權文章：蔡英文與賴清德為新班子暗中進行較勁？以下為文章內容。



準“行政院長”卓榮泰昨日上午公佈第三波“內閣”成員名單。而幾乎就在與此同時，蔡英文在會見外賓時，卻“搶先”透露屬於賴清德“國安”團隊的新任“外交部長”及“國安會秘書長”人選，不禁令人感到愕然並因而嘩然。



有“英系”人士為蔡英文緩頰，聲稱這是蔡英文“說溜嘴”。但非也，因為蔡英文是在致辭按著稿子念讀，向來訪的“新西蘭國會跨黨派友台小組訪台團”介紹與會的陪同人員時，聲稱“今天一起會面的有林佳龍『總統府秘書長』，是未來的『外交部長』，以及現在的『外交部長』，也是未來的『國安會秘書長』吳釗燮”的。這就顯示，蔡英文的“搶白”，是早有準備好的“蓄意為之”。因此，台灣名嘴就分析道，以蔡英文過去的謹慎風格，這不太可能是“說溜嘴”，而更像是釋放一種訊息。



而從種種跡象看，她要釋放的訊息，可能還不止一種，而是錯綜複雜的多種，交織在一起。那麼，蔡英文究竟是要釋放甚麼樣的訊息？



首先，可能是要向賴清德“宣示主權”。美國“AIT”主席羅森伯格為關注賴清德“五二零講話”中對台海定位的主調，而對台灣地區進行第五次訪問時，讚揚了蔡英文既能守住民進黨的“台獨”基本立場，又沒有向對岸進行挑釁的“現狀”，並告誡賴清德必須“維持現狀”。蔡英文就要以“代替決定”的手法，籍著昨日在會見外賓時，林佳龍、吳釗燮因職務關係而在場陪同之機，“搶先”發表這兩人在賴清德“國安”團隊中的新職務。這既是要向賴清德宣示，賴清德的台海政策主線，必須“維持現狀”，繼續執行蔡英文的現有路線，也是因此而向賴清德申明，既然是“維持現狀”，就必須繼續使用蔡英文在“國安”團隊中重用的成員。



其次，蔡英文可能還要籍此宣示，她將會在“五二零”之後，挾著羅森伯格“維持現狀”的告誡，繼續插手賴清德“國安”領域的事務，實行“垂簾聽政”，在“國安”、“外交”、“國防”及兩岸領域展現其影響力，甚至是“以我為主”。



再次，蔡英文也可能要籍此，表達對賴清德、卓榮泰在“組閣”的過程中，擠兌自己的愛將鄭文燦，將其排除在外的高度不滿。實際上，就連與鄭文燦一樣，都曾是賴清德“二零二四”的“暗中競逐”人選，而且還是賴清德所在的“新潮流系”的對立派系“正國會”的會長林佳龍，賴清德尚且能夠“三顧林廬”請其出任“外交部長”，而鄭文燦與賴清德同屬“新潮流系”，在“流”內還是賴清德的上司，賴清德卻要在“組閣”中將其排除在外。這看在蔡英文的眼中，未免太不公平。



另外，可能蔡英文還認為，既然羅森伯格那麼重視台灣地區的“國安”領域的排陣，賴清德就應在“組閣”的過程中，優先公佈“國安”團隊的人選。但直到昨日公佈“組閣”第三波名單，都遲遲沒有公佈“國安”團隊人員名單，因而有所不滿。



因此，蔡英文就要搶在賴清德公佈“國安”團隊成員人選名單之前，“擅自”披露賴清德的“國安”團隊的部分成員名單。如果昨日不是“外事”活動，而是內務活動，有更多的政務官在場，而且其中就有賴清德預定的“國安”團隊新人選在內，說不准蔡英文還將會披露更多的成員名單，而不止於林佳龍、吳釗燮兩人。



蔡英文昨日的作為，不但是有不尊重賴清德的人事權，實行“越俎代庖”之嫌，而且更有不尊重台灣民眾之嫌。因為這樣重大的“國安”團隊人事安排，居然是搶先向外賓宣布，而不是對台灣民眾宣布。

