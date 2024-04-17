洪孟楷問台教改　即將下台的潘文忠頻打太極

潘文忠。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北4月17日電（記者 俞敦平）17日上午，國民黨“立委”洪孟楷在教育與文化委員會質詢時，要求“教育部長”潘文忠對台灣過去三十年年來的教改給個評價。潘文忠沒正面回應，只打太極的表示教育改革是多面向的，不應僅以成功或失敗來評斷。洪孟楷接著關心因為少子化引起的大學退場情況，潘文忠也回說預估未來學校的退場數字並不容易。



17日上午，“教育部長”潘文忠應邀請赴教育委員會，就“教改30年廣設大學及技專升格如今面臨整併退場之問題及對策”進行專題報告，並備質詢。



洪孟楷先是提出質疑，指出少子化問題對教育體系帶來的挑戰，並追問教育改革是否成功。他提到，教育改革的初衷是好的，但在實施過程中可能未能充分預見未來的發展趨勢，導致現在面臨後繼無人的困境。潘文忠則回應說，教育改革是多面向的，不應僅以成功或失敗來評斷。他強調，台灣教育的持續發展和對學習主體的重視是進步的表現，但也承認有些地方做得不夠好。



洪孟楷進一步追問，在短時間內廣設立大專院校的決策是倉促的，儘管當時主導此事的前“中研院”長李遠哲說是針對他支持民進黨所導致的攻擊。潘文忠則回應，教育必須與時俱進，並表示“教育部”已經整理了一份脈絡，供“立委”參考，以助於台灣高等教育的未來發展。

