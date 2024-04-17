李孟諺掌“交通部”　許淑華促恢復兩岸旅遊

南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月17日電（記者 方敬為）“賴政府”“交通部長”將由“行政院秘書長”李孟諺出任，“交通部”業務與南投縣發展息息相關。國民黨南投縣長許淑華今天邀請他未來就任時可到南投考察、傾聽民意，她並提出兩個期許，觀光方面期待新科部長不要設限，恢復兩岸旅遊，爭取更多境外旅客；交通方面則期待秉持專業、公平施政，實踐交通平權。



許淑華17日出席“南投縣模範勞工表揚典禮”，針對李孟諺將掌“交通部”受訪表示，在所有行政部會當中，“交通部”對南投縣發展影響重大，無論是在交通建設、觀光旅遊政策方面，都是南投經濟發展所密切需要的項目。她對現任部長王國材相對熟悉，她過去擔任“立委”時長期在“立法院”交通委員會，與王國材經常互動，很肯定王是一位蠻願意傾聽地方意見的首長，未來換李孟諺接任，也希望新科部長願意與地方互動，瞭解地方需求。



許淑華說，李孟諺在“行政院”擔任祕書長，業務上是以溝通、協調為主，在交通業務的涉入沒有太多，因此其政策執行上會採取什麼態度，有待觀察，她在此提出兩個期許，首先在交通發展方面，期待李孟諺能夠傾聽民意，在資源的分配上要秉持專業、公平。其次，在觀光發展方面，眾所皆知，李孟諺與賴清德親近，在觀光政策會否對兩岸旅遊較為緊縮、保守，觀光業者都非常關注，因此希望李在觀光發展能願意開創新局，不要設限，為接下來的“賴政府”打開新的格局。



許淑華也邀請李孟諺520就任後，到南投來考察交流，相信李部長一定會有很多業務需要熟悉，她也希望有機會邀請新科部長到南投來，安排幾個重要的交通建設的考察，或者是到南投座談，傾聽地方的民意，實踐交通平權。