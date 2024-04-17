趙少康爆供電內幕　 企業被要求降載不敢反對

趙少康警告，民進黨害台灣供電陷窮途末路，未來還有苦頭吃。（趙少康臉書） 中評社台北4月17日電／15日傍晚台電四部機組跳機，備轉容量率一度低到不到3%，險釀北部大限電危機，靠台積電出動自備的36萬瓩柴油發電機，加上核電廠的柴油發電機才讓供電穩定下來。對此，資深媒體人趙少康表示，蔡政府這次一方面較大廠降載，一方面又啟動包括核電幾級柴油發電機在內的機組，才度過危機，這真的很糗。他透露，有幾個大廠的老闆曾告訴自己，在用電不穩時有被台電要求降載，他們不敢反對，只能照辦。



趙少康16日在臉書表示，把台灣的電力供應弄得捉襟見肘、窮途末路，只因為一個廢核的神主牌不肯請下來。過去用電尖峰通常在中午，因為天熱大家開冷氣，讓用電需求增加，現在尖峰卻都落在晚上，因為少了核能當基載電力，天一黑太陽光電不管用，如果再遇上機組故障， 無預警停電就只是風吹草動的事 。



趙少康認為，電力供應必須多元化，為了達成穩定供電以及2050淨零碳排的目標，核能發電應該占20%－30%，民進黨就是要逆世界潮流，15日的凶險只是一個警告，未來恐怕還有得苦吃。



根據台媒報導，趙少康16日在其主持政論節目《少康戰情室》指出，日前差點限電的原因包括：第一，403地震後，台電有4組發電機組跳機，第二，現在傍晚是用電尖峰時間。趙少康提到，過去傍晚用電絕對沒問題，因為有核電機組可以支援，現在核一、核二已停機，政府以太陽能和風力等綠電代替，只是此時太陽已下山，再加上又沒有核電，使備載容量一度只剩不到3%。



趙少康指出，現在只要有用電不穩的問題，台電就會叫用電大戶降載。有幾個大廠的老闆告訴過他，有被這樣要求，他們不敢反對，只能照辦。台電一方面叫台積電降載，另一方面，又下令核電廠緊急柴油發電機啟動，才度過危機，台電都已經做好北部停電準備了。蔡政府實在是很糗。