喊話卓榮泰　林伯豐：能源政策若錯誤就應改

三三會理事長、台玻集團董事長林伯豐。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月17日電（記者 鄭羿菲）準“行政院長”卓榮泰16日宣布財經“內閣”，三三企業交流會理事長、台玻集團董事長林伯豐17日表示，準“經濟部長”郭智輝是業界出身，是可期待的亮點，期待新政府團隊能讓台灣GDP成長3.5%以上。



林伯豐呼籲，能源政策若現在判定是錯誤的，就應該要修正。台灣核能何去何從，新政府應有負責任的態度，日本、中東都在興建小型核電廠，這是世界潮流。



卓榮泰16日宣布520後第3波財經“內閣”人事，“國發會主委”由資誠創新諮詢公司前董事長劉鏡清出任，“經濟部長”由崇越集團董事長郭智輝接任，“金管會主委”由政治大學商學院副院長彭金隆接任，公共工程委員會主委為前中油董事長陳金德，數發部長為“中研院”資訊科技創新研究中心的資通安全專題中心特聘研究員黃彥男，“國科會主委”由南台科技大學校長吳誠文出任。



三三會17日下午在台北市內湖區美福飯店舉行4月例會，三三會理事長林伯豐、海基會董事長李大維等人到場，並邀請生技醫療產業策進會副會長、前台灣大學校長楊泮池以“台灣精準健康產業發展機會”為題演講。



林伯豐會前接受媒體訪問表示，此次財經“內閣”成員用到產業界與學術界的精英，對台灣的經濟發展投資環境有好的期待。有優秀的政務官，再配合事務官的任用與授權，經濟是可以期待的。“經濟部長”如果用產業界人士，會是一個亮點。