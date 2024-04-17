林伯豐盼新政府開啟兩岸溝通管道　鬆綁交流

三三會理事長、台玻集團董事長林伯豐。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月17日電（記者 鄭羿菲）台灣重量級工商團體三三企業交流會17日舉行4月例會，三三會理事長、台玻集團董事長林伯豐17日致詞時針對賴清德即將上任提出五點期許，其中最重要的是改善兩岸關係，期盼新政府能主動開啟兩岸溝通管道，鬆綁兩岸經濟、觀光、文化交流的限制，積極維持ECFA。



三三會17日下午在台北市內湖美福飯店舉行4月例會，三三會理事長林伯豐、海基會董事長李大維等人到場，並邀請生技醫療產業策進會副會長、前台灣大學校長楊泮池以“台灣精準健康產業發展機會”為題演講。



林伯豐致詞時表示，5月20日賴清德及其行政團隊即將上任，工商界希望賴清德要為台灣經濟持續發展尋找出路，特別是能源政策檢討，營造友善的投資環境，給企業生存發展的空間。三三會對新政府有5點期許：一、資源應公平配置，規劃全方位、前瞻性產業政策，發展半導體及資通訊產業，也要發展基礎及傳統產業，協助服務業創新商業模式。



二、制定“穩定供電、合理電價、淨零減碳”的新能源政策。降低化石能源，提高綠色能源核電的占比至3少30%，核二和核三廠延役，採用新一代的核能技術興建核電廠。台電和中油應提高能源使用效率、使用低排碳燃料與綠電等方式降低自身碳排。



三、因應氣候變遷徵收碳費應力求公平性，在台灣有被課徵碳費的商品，進口相同的商品也應課徵碳費，並應併同檢討印花稅、貨物稅。



四、解決企業缺工缺人才的問題，推廣技職教育，加強產學合作教育，補助現職勞工進修第二、第三專長，興建“只租不賣”平價租金的青年社會住宅，並給予租金補貼。擴大開放引進外國技術人才，鬆綁移工政策，從40%提高至45%。修正“就業服務法”，延長外籍移工在台工作年限，從12年延長至少至14年。