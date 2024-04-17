藍委關切去留　邱國正：現在心很平靜

台防長邱國正。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月17日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”賴士葆關注“國防部長”邱國正的去留，他詢問之後卸任會不會覺得解脫，或是感覺壯志未酬？邱國正則說，“我現在心是很平靜”，之前會說睡不著是枕戈待旦，但是政策有沒有完成不是問題，政策有延續性，既然擬定政策，後面一定有人會推動，要修或是調是後面的工作，他不會去過問。



賴士葆問到有媒體報導說，“國防部”交給顧立雄是因為聽美國的話，你太有主見？邱國正表示，“我沒有聽過這種言論”，“國家”是我們的，怎麼會聽國外的人，我們會參考但不一定要聽從，但不足可以參考。



“立法院”“外交及國防委員會”邀請“國防部長”邱國正報告“潛艦國造建案沿革及目前進度”，並備質詢。



賴士葆質詢問到，“你是我看到幾任很優的部長之一”，你是解脫了，還是事情沒有做完，還有使命感？感到壯志未酬？



邱國正說，“我現在心是很平靜，過去說睡不著是枕戈待旦”，但是政策有沒有完成不是問題政策有延續性，既然擬定政策後面一定有人會推動，要修要調是後面的工作，他不會去過問。



賴士葆追問，所以心情沒有起伏？邱國正則說，“就是麻木了，很平靜”但此話一出又覺得不妥說，“不是麻木，是很平靜”，用麻木遣詞用字不當。