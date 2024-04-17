藍委葛如鈞：台AI人才遠少於大陸

藍委葛如鈞。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北4月17日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”葛如鈞17日在教育委員會質詢台“教育部長”潘文忠時，指出台灣面臨著AI人才培養與留才的雙重困境。他特別點出，中國大陸已成為AI人才的最大生產國，佔據了全球的半數以上。並進一步詢問“教育部”是否有掌握到這一趨勢，並是否有足夠的準備來應對即將到來的人才缺口。潘文忠回說目前已經跨部會機制針對人才的規劃，並承諾新“內閣”會延續下去。



“教育部長”潘文忠17日上午應邀請赴教育委員會，就“教改30年廣設大學及技專升格如今面臨整併退場之問題及對策”進行專題報告，並備質詢。



葛如鈞首先提出了對於AI人才短缺的擔憂，指出即使新“內閣”自稱為AI“內閣”，但在全球AI人才的競爭中，似乎仍顯不足。他引用了紐約時報的報導，指出中國大陸已成為AI人才的最大生產國，佔據了全球的半數以上。並進一步詢問“教育部”是否有掌握到這一趨勢，並是否有足夠的準備來應對即將到來的人才缺口。



潘文忠回應，“行政院”已有跨部會的協調機制，專門針對各類產業所需人才進行長期規劃。他保證這一機制將在新“內閣”中延續，以確保台灣在AI領域的競爭力。



葛如鈞繼續追問，強調台灣青年面臨高失業率，但同時雇主又找不到適合人才，之間也嚴重地出現學用的落差，這是一個嚴峻的挑戰。他呼籲新任部長應該對這些問題進行深入研究，並為台灣教育的長遠發展貢獻力量。



潘文忠表示，將會整理“立委”所提出的問題，並尋求解決方案。