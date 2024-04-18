黃載皓：國會選舉後韓國社會將何去何從？

中評社首爾4月18日電（作者 黃載皓）韓國人喜歡看電視劇，但韓國政治不僅僅是電視劇，現實也有戲劇性，但卻是一連串的急轉彎和反轉。然而，雖然韓國政治具有敘事性和生命力，但其發展過程不僅充滿戲劇性，而且令人不安，充滿不確定性。



4月10日的議會選舉以反對黨的勝利告終。四年前，在2020年大選中，民主黨贏得180個席位，國民力量黨贏得103個席位。這一次，民主黨在總共300個議席中贏得175席，包括 161個地方議席和14個比例議席，明顯占多數。執政黨國民力量黨贏得108個席位，包括18個比例代表席位。許多國內外媒體將這一結果描述為反對黨的壓倒性勝利和執政黨的慘敗，以及對尹錫悅政府的中期評估。然而，民主黨未能獲得修憲和彈劾所需的200個議席，這一事實應被解釋為公眾對尹極為不滿，但尚未準備好彈劾他。



尹政權的失敗有很多原因。尹總統與人民之間的差距非常大。人民生活每況愈下，民主主義遭到破壞，國家威信下降，外交和安全事務混亂，國政本身也不穩定。尹總統的自以為是和傲慢態度加劇了人們的憤怒。他長期擔任檢察官，這使他即使擔任總統也像個檢察官，他的語言是司法性的，而不是政策性和政治性的。在總統競選期間，尹與支持他的大多數人和勢力劃清了界限。執政黨的選舉策略也是以鞏固保守勢力為中心，而領導這次選舉的韓東勛在向中間派伸出援手方面顯得軟弱無力。失望的國民力量黨支持者沒有積極投票。

