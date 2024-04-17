韓國瑜會晤以色列訪團　廣發名片個性海派

韓國瑜與以色列國會友台小組訪問團成員交換名片。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月17日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日會晤以色列國會友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）所率領的訪團，過程中能感受到韓國瑜個性海派、樂於交友的一面。韓先是一一與訪團成員握手，接下來甚至還拿出名片與訪團成員交換，並以英語向對方說“Nice to meet you”，作風親民，完全沒有大院長的架子。



韓國瑜今日在“立法院”接待以色列國會友台小組主席杜伯斯基（Boaz Toporovsky）所率領的以色列國會友台小組訪團，“立法院”僅開放會前寒暄以及合影留念階段供媒體拍攝。其餘與會成員包括“立法院副院長”江啟臣、國民黨“立委”鄭正鈐。



韓國瑜上任“立法院長”職務已經逾兩個月，會見國際訪問團的行程非常多，此次韓國瑜見以色列訪團，能感受到韓就像個新鮮人一樣，一一與以國議員握手，甚至拿出名片和對方交換，能感受到韓國瑜個性海派，樂於與各方結交朋友的一面。



韓國瑜今日行程滿檔，除了上午會見以色列“國會議員”訪團外，中午將出席歐洲各國駐台代表的午餐會，下午還會與蔡英文一同出席國際猶太大屠殺紀念日，接著回到“立法院”，主持“立法院”性別平等委員會，最後還將會見前來拜訪的工商建研會。

