表揚模範勞工兼顧健康　許淑華帶頭跳健身操

許淑華穿著套裝仍跟著拍子律動，跟模範勞工一起跳舞。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月17日電（記者 方敬為）南投縣總工會今天舉辦“2024慶祝五一勞動節－南投縣模範勞工表揚”大會。中國國民黨南投縣長許淑華初期親自表揚94位入選的模範勞工，現場帶領獲獎勞工跳健身操，提醒勞工們認真工作之餘，也要顧及身體健康。



2024年南投縣模範勞工表揚大會17日在心園會館舉行，共有來自全縣各產企、職業工會及事業單位所推薦的94位勞工接受表揚。許淑華親自前往頒發獎狀並致贈紀念品，慰勞終年辛勤打拼的勞工朋友們，肯定大家的優秀表現。包括國民黨南投市長張嘉哲、南投縣工商投資策進會總幹事李哲華及各工會代表到場觀禮。



許淑華感謝獲獎勞工辛勤工作，在職場努力付出，活絡南投產業經濟，縣府將持續努力協助爭取勞工權益，支持企業廠商營造更好的工作環境與職場安全。許希望在企業及工會的重視推動下，落實勞資和諧關係，勞工若有任何問題都可以透過工會來反應，縣府絕對會全力協助和協調。



主辦單位特別安排韻律舞蹈老師帶著勞工跳健身操，許淑華帶頭響應，即使穿著套裝仍跟著拍子律動。她提醒勞工們，工作固然重要，但身體健康也要兼顧，平常要均衡飲食，要多做運動，身體健康才是根本之道。

