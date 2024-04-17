去除軍中蔣介石銅像？邱國正表態反對

邱國正答詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月17日電（記者 黃筱筠）“行政院長”陳建仁日前要求，台“國防部”應於一個月內，完成籌設軍中轉型正義教育外部專家諮詢小組，藉以順利啟動相關培訓規劃。中國國民黨“立委”徐巧芯今日質詢提問，如果是要求軍中去除蔣介石銅像，這樣轉型正義你同意？台“國防部長”邱國正說，當初規範很清楚，公開場合怎麼處理他沒有意見，但是營區是我們財產，只要沒有違法為什麼要變，“我的資產為什麼要改變，這是我的堅持”。



邱國正也說，光這點他有他的堅持，“不要認為我是在行政團隊攪局”，假如界定不清楚，軍中不是開放團體，不是開放團體是軍方資產，要怎麼用沒有違法，為什麼要去讓別人改變現狀。



“立法院”“外交及國防委員會”邀請“國防部長”邱國正報告“潛艦‘國造’建案沿革及目前進度”，並備質詢。



徐巧芯質詢說，陳建仁前幾天說要推動軍中轉型正義，哪些部分要轉型？邱國正說，目前還不是很了解，平常都有和轉型正義的會議，我們也會表達，軍中有一些機敏該堅持就堅持。



徐巧芯說，轉型正義推動，感覺“行政院”有哪些希望推動？邱國正表示，假如項目講得很明確，就針對項目。



徐巧芯說，陳建仁也沒有講很清楚，但如果是要求軍中去除蔣介石銅像？這樣轉型正義你同意？



邱國正說，當初規範很清楚公開場合怎麼處理他沒有意見，但是營區是軍方財產，只要沒有違法為什麼要變，他們的資產為什麼要改變，這是他的堅持。這點他有他的堅持，不要認為他是在行政團隊攪局。



邱國正指出，假如界定不清楚，軍中不是開放團體，開放團體是他們的資產，要怎麼麼用沒有違法，為什麼要去讓別人改變現狀。



徐巧芯也說，她是支持部長的堅持。

