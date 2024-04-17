黃曙光請辭　馬文君諷拿冠冕堂皇理由卸責

台“防長”邱國正答詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北4月17日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”馬文君這次選舉因為潛艦案事件遭到對手攻擊，她本周擔任召集委員會也排定相關議程，但因潛艦自造召集人黃曙光請辭，兩人沒有機會在“立法院”答詢。但馬文君今天質詢仍有些抱怨說，“不要拿冠冕堂皇的理由，把責任推給別人、汙水往別人身上潑，結果花了錢，說辭職就辭職，那誰要負責？”



“立法院”“外交及國防委員會”今日邀請“國防部長”邱國正報告“潛艦‘國造’建案沿革及目前進度”，並備質詢。



潛艦專案小組召集人黃曙光昨證實請辭，聲明中稱承受不實指控和嚴重毀謗和攻訐，盼特定政治人物別再打擊軍人士氣。由於先前黃曾點名“有‘立委’在搞”，後續海軍前顧問郭璽爆料指涉的就是藍委馬文君。



馬文君質詢時表示，大家都樂見潛艦成功，但過去的紛紛擾擾是他們造成的嗎？希望“國防部”可以查清楚，否則原形艦（海鯤號）沒有成功，後續艦更不用談，若原形艦發生的問題都不敢面對，要怎麼成立艦隊。



馬文君認為有3面向可以討論，包括整體後勤支援沒有完整建立，現在又捨棄軍規改走商售，但商售明明更便宜，台灣卻是反其道而行，此外還有用人不當的狀況。



馬文君更質疑，今早“外交國防委員會”召開秘密會議，稍早簽了很多保密協議，但現在很多名嘴、“顧問”都在媒體上講得比機密報告還多、深入跟廣泛。



馬文君越講越激動又說，潛艦自造案為何紛紛擾擾，因為有人爆料，但聽過錄音檔應不難發現，光是技協這塊大餅，聘用的兩家技協公司、GL是詐騙集團、SI拿錢不做事，導致台船急著找新團隊，因為原形艦的技協預算已經被GL跟SI用完。

