4月17日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京4月18日電（記者 海涵）外交部發言人林劍4月17日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是發布會問答全文：



總台華語環球節目中心記者：我們注意到，昨天國家統計局公布了今年一季度國民經濟運行主要數據，顯示中國經濟延續回升向好態勢，開局良好。但同時，一些西方媒體仍然關注部分指標數據表現不佳，對中國今年能否將實現5%左右的增長目標表示懷疑。請問發言人對此有何評論？



林劍：根據國家統計局公布的數據，今年一季度中國國內生產總值同比增長5.3%，增長、就業、通脹、國際收支四大宏觀指標總體保持穩定，固定資產投資增速比上年全年提升1.5個百分點，社會消費品和服務零售總額分別同比增長4.7%和10%，進出口增速創6個季度以來新高，居民人均可支配收入增長6.2%。可以說，中國經濟各項指標持續回升，起步穩中有進，實現了今年的“開門紅”。



我們也注意到，近期國際社會看好中國的聲音在增多，對中國發展的信心在增長。亞洲開發銀行、高盛、摩根士丹利等國際金融機構紛紛上調今年中國經濟增速預期，亞開行發布的《2024年亞洲發展展望》報告預計2024年至2025年中國將貢獻亞洲發展中國家經濟增長的46%，將繼續保持對全球經濟增長貢獻最大的經濟體。



中國經濟基礎牢、韌性強、優勢多、活力足、潛力大的特點始終未變。即便未來面臨一定的風險困難，中國推進高質量發展、高水平開放的步伐不會停歇，經濟回升向好、長期向好的趨勢也不會改變。我們將繼續致力於推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，並與各國加強經濟合作，共同推動世界經濟復甦發展。



法新社記者：澳大利亞今天發布了第一份國防戰略，旨在應對該國最大的戰略風險。澳大利亞副總理兼國防部長馬爾斯今天上午警告說，中國為實現其戰略目標而採用了“脅迫策略”。他補充說，澳大利亞將加強海軍能力。請問外交部如何看待澳大利亞今天發布的國防戰略？



林劍：中國堅持走和平發展道路，堅定奉行防禦性國防政策，致力於維護亞太和世界的和平與穩定，不對任何國家構成威脅。當前地區安全風險主要來自個別域外大國在亞太拼凑排他性“小圈子”，製造陣營對抗，特別是在南海地區興風作浪，唯恐天下不亂，中方對此堅決反對。希望澳方正確看待中國發展和戰略意圖，摒棄冷戰思維，多做有利於維護地區和平穩定的事，不要動輒拿中國說事。

