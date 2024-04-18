外交部：中國經濟開門紅　國際對華信心增長

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京4月18日電（記者 海涵）國家統計局日前公布了今年一季度國民經濟運行主要數據，顯示中國經濟延續回升向好態勢，開局良好。但同時，一些西方媒體仍然關注部分指標數據表現不佳，對中國今年能否將實現5%左右的增長目標表示懷疑。外交部發言人林劍4月17日在例行記者會上表示，中國經濟各項指標持續回升，起步穩中有進，實現了今年的“開門紅”。



林劍說，根據國家統計局公布的數據，今年一季度中國國內生產總值同比增長5.3%，增長、就業、通脹、國際收支四大宏觀指標總體保持穩定，固定資產投資增速比上年全年提升1.5個百分點，社會消費品和服務零售總額分別同比增長4.7%和10%，進出口增速創6個季度以來新高，居民人均可支配收入增長6.2%。



“近期國際社會看好中國的聲音在增多，對中國發展的信心在增長。”林劍表示，亞洲開發銀行、高盛、摩根士丹利等國際金融機構紛紛上調今年中國經濟增速預期，亞開行發布的《2024年亞洲發展展望》報告預計2024年至2025年中國將貢獻亞洲發展中國家經濟增長的46%，將繼續保持對全球經濟增長貢獻最大的經濟體。



林劍說，中國經濟基礎牢、韌性強、優勢多、活力足、潛力大的特點始終未變。即便未來面臨一定的風險困難，中國推進高質量發展、高水平開放的步伐不會停歇，經濟回升向好、長期向好的趨勢也不會改變。我們將繼續致力於推動經濟實現質的有效提升和量的合理增長，並與各國加強經濟合作，共同推動世界經濟復甦發展。





