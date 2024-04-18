美歐稱中國“產能過剩”　外交部：偽命題

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京4月18日電（記者 海涵）近期美國、歐盟等紛紛指出中國製造的電動汽車和太陽能電池板存在所謂“產能過剩”問題，並稱將採取行動。德國總理朔爾茨日前訪華期間，也提出了中方“產能過剩”等問題，稱“我們想要一個公平、開放的市場”。外交部發言人林劍在4月17日例行記者會上就此應詢指出，所謂“中國產能過剩衝擊世界市場”是偽命題，以“產能過剩”為由採取貿易保護措施，不會讓自己變得更好，只會破壞產供鏈穩定暢通，拖累全球經濟綠色轉型和新興產業發展。



林劍說，昨天，習近平主席在會見到訪的德國總理朔爾茨時指出，中德產業鏈供應鏈深度互嵌，兩國市場高度依存。中德互利合作不是“風險”，而是雙方關係穩定的保障、開創未來的機遇。無論是機械製造、汽車等傳統領域，還是綠色轉型、數字化、人工智能等新興領域，兩國都有合作共贏的巨大潛力亟待挖掘。雙方應該發揚互利共贏的鮮明特色，彼此成就。中國出口電動汽車、鋰電池、光伏產品等，不僅豐富了全球供給，緩解了全球通脹壓力，也為全球應對氣候變化和綠色低碳轉型作出巨大貢獻。中德兩國都是以實業立國，都支持自由貿易和經濟全球化。雙方要警惕保護主義抬頭，堅持以市場眼光和全球視野，從經濟規律出發，客觀、辯證看待產能問題，多探討合作。中國堅持對外開放基本國策，希望德方為中國企業赴德發展提供公平、透明、開放、非歧視的營商環境。



林劍表示，中方多次強調，對產能問題，應秉持市場經濟原則看待，在經濟全球化背景下、在全球分工和國際市場當中加以分析。中國的新能源產業優勢是靠真本事獲得的，是通過充分的市場競爭塑造的，而不是靠政府補貼形成的。中國新能源產業持續提供的優質產能，將對全球綠色發展作出重要貢獻。所謂“中國產能過剩衝擊世界市場”是偽命題，以“產能過剩”為由採取貿易保護措施，不會讓自己變得更好，只會破壞產供鏈穩定暢通，拖累全球經濟綠色轉型和新興產業發展。中國始終對產業合作秉持開放態度，希望有關國家秉持開放心態，堅持公平競爭，打造國際化、市場化、法治化的經貿合作環境，同中國一道，實現互利共贏，推動經濟全球化向更加普惠包容的方向發展。



