外交部：蘇里南重申恪守一中、反對“台獨”

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京4月18日電（記者 海涵）外交部發言人林劍4月17日在例行記者會上介紹，4月11日至17日，單多吉總統應邀對中國進行國事訪問，他是今年首位訪華的拉美和加勒比國家元首。此訪恰逢中蘇建立戰略合作夥伴關係5周年和兩國簽署共建“一帶一路”合作規劃5周年。訪問期間，習近平主席同單多吉總統舉行會談，李強總理和全國政協主席王滬寧分別同其會見，兩國領導人就中蘇關係和共同關心的問題深入交換意見，達成廣泛共識。



林劍說，習近平主席和單多吉總統的會談富有成果。兩國元首一致同意鞏固政治互信，加強經貿合作，擴大人文交流，密切國際協作。雙方重申在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解、相互支持。蘇方堅定恪守一個中國原則，反對任何形式的“台灣獨立”，支持中國政府為實現國家統一所作的努力。習近平主席指出，中方願同蘇方深化共建“一帶一路”合作，加強發展戰略對接，歡迎蘇方參與全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議框架內的多邊合作，願同包括蘇里南在內的廣大發展中國家一道，推動構建人類命運共同體。單多吉總統高度評價習近平主席卓越的全球領導力，盛贊中方以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，高度讚賞習近平主席提出的共建“一帶一路”倡議和“三大全球倡議”。



林劍表示，在兩國元首見證下，雙方簽署了11項合作文件，涵蓋經貿、投資、教育、媒體以及綠色發展、數字經濟等領域。雙方還發表聯合新聞公報，表示將加強在藍色經濟、能礦、基建、能源、農業、金融、科技、文化、體育、減貧等領域的合作，推動中國同拉美和加勒比國家整體合作，辦好第四屆中國—加勒比經貿合作論壇，繼續共同致力於倡導應對氣候變化、促進可持續發展。



林劍說，單多吉總統此訪取得圓滿成功。中方願以此訪為契機，同蘇方共同努力，全面落實兩國元首達成的重要共識，推動中蘇戰略合作夥伴關係行穩致遠，譜寫中蘇友誼新篇章。



