遭親綠名嘴指控逃兵役　劉彥澧秀證據反擊

劉彥澧拉開右腿褲管，指出腫瘤位置。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月17日電（記者 方敬為）政治評論員溫朗東持續追打中國國民黨“立委”徐巧芯大姑夫婦涉詐案，昨天再指徐的丈夫、台中市研考會主委劉彥澧當年在前三軍總醫院醫師父親的“陪同”下，獲判免服兵役。劉彥澧今天赴市議會備詢，針對溫朗東指控受訪，當場出示小腿血管瘤診斷證據，並拉起褲管指出腫瘤所在處，因不能開刀治療，才無法當兵，要求溫朗東為傷害父親和他的名譽一事道歉。



徐巧芯因為大姑夫婦涉入洗錢詐欺案，連日與溫朗東隔空交火，徐16日反咬溫朗東曾逃兵，撂話“你準備要坐牢了！”溫則在臉書開砲，強調他的兵役問題已經回答。反而是徐巧芯的老公劉彥澧，當年是否在軍方高雄總醫院屏東分院體檢，並在父親（“國防醫學院”畢業，前三軍總醫院外科主治醫師）的“熱誠陪同”下，直接獲判免役，羨煞體檢眾人？



劉彥澧17日到台中市議會備詢前被媒體包圍，針對溫朗東指控有備而來，當場秀出6張資料，包括病歷、當年的兵役體檢單、屏東縣政府判定免役體位的證明等。



劉彥澧說，自己於2009年1月16日到台北三總體檢，當時的體檢醫師蔡建松目前已是軍醫局的局長，醫師檢出他的右小腿有動靜脈血管瘤，不能久站、奔跑、游泳，之後他自己到高雄榮總複檢，並未由父親陪同，複檢的醫師同樣檢出右小腿動靜脈瘤，之後屏東縣政府依據兵役法判定免役體位。



劉彥澧並當著媒體鏡頭前拉開右腿褲管說，指出腫瘤位置，強調他上星期才做了體檢，從核磁共振結果可以看出，左右兩小腿的大小明顯不同，目前血管瘤已經長到13.4乘以9.1乘以2.7公分，醫生表示如果要透過外科手術移除，必須連肌肉血管一併移，如此一來會更慘，連行動走路都會有困難，目前只能選擇和血管瘤共處。



劉彥澧說，事關個人隱私，自己不見得要解釋那麼多，但因為太太是公眾人物，本就應該接受大家質疑，自己願意負責任的公布個人病例，但溫朗東沒提出任何證據，就用發問的方式，暗示多年前他因為父親的關係特權免役，非常不負責任，傷害父親和他名譽，要求溫朗東正式道歉。

