郭台銘恭喜郭智輝任經長　曝光認識經過

郭台銘。（中評社 資料照） 中評社台北4月17日電／台準“經濟部長”郭智輝是崇越集團董事長，在產業界人稱“斜槓經濟人”，曾因緣際會認識鴻海集團創辦人郭台銘。不過媒體報導郭智輝當過郭台銘的司機跟翻譯，郭台銘今天特別透過辦公室澄清，並詳述兩人認識經過，並感謝他當年的協助。



郭台銘表示，恭喜郭智輝即將就任“經濟部長”，自己當年“仰賴他親自開車陪我拜訪廠商，去鄉下看工廠，更帶我認識日本高壓電纜的規格及品質檢驗等專業知識。而後經由他自身的聰明才智、努力奮鬥，成為一位成功的跨國創業家。”



郭台銘指出，“我認識郭智輝部長大約是1980年左右，當時我還在創業前期，他年紀非常輕，不超過30歲，日文好，能力強，在貿易商擔任行銷負責人，主要工作內容是協助台灣的中小企業主赴日採購科技產品，或是將日本的技術移轉至台灣。”



郭台銘回想當年，說自己“是個創業小老闆，他是經營日本商社的經理人，因業務需要陪同我去日本與總公司洽談生意。在初期對日本商場尚不熟悉的情況下，他既擔任我的日文翻譯，也因日本行車是右駕，人生地不熟無法駕車，仰賴他親自開車陪我拜訪廠商，去鄉下看工廠，更帶我認識日本高壓電纜的規格及品質檢驗等專業知識。而後經由他自身的聰明才智、努力奮鬥，成為一位成功的跨國創業家。”



郭台銘表示，“以上是我和準經長郭智輝先生的過往，在此感謝他在當年的協助。”