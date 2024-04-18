且十：中華民族認同根本須歸於兩岸同屬一中

馬英九先生再次訪大陸，在十一天的行程中哭了五次。 中評社上海4月18日電（作者 且十）有媒體說馬英九先生再次訪大陸，在十一天的行程中哭了五次，有島內政客嘲笑他“有夠愛哭”。作為一個研究兩岸關係、憂心兩岸未來的學者，我覺得馬先生的眼淚是情不自禁的，是中華兒女對中華祖先、中華歷史、中華文化由衷的致敬！



馬英九十一天的行程，在陝西祭奠了中華民族的人文始祖軒轅黃帝，參拜了馬援祠、馬援墓，參訪了孫中山故居、黃花崗七十二烈士墓園，登長城高唱《長城謠》，這一路走來，都在告訴兩岸的中國人，中華民族所來何處，中華文化為什麼有強大的凝聚力，中國人篳路藍縷的艱辛苦難，中國對統一的大一統的執著信念。馬先生從深圳、廣州、陝西到北京，多次講出“兩岸中國人”“炎黃子孫”“中華民族”。



馬英九二訪大陸受到了高規格禮遇。習近平總書記會見馬先生時，兩人都不約而同地講到了中華民族、中華文化、兩岸中國人。我看新聞報導，總覺得一股中華文化的柔情彌漫在每一個人的心間，這裡沒有政治分歧、沒有文化對立，是老朋友、一家人在談古說今。



島內的許多人也感受到了這種良好的氛圍，有人提出，馬英九再訪大陸讓兩岸有了新的“通關密碼”，只要認同中華民族，兩岸就能對話、交流。

