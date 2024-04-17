高榮進駐田寮衛生所增復健治療　陳其邁感謝

陳其邁親赴高雄市田寮衛生所視察。（高雄市政府提供） 中評社高雄4月17日電／為滿足偏鄉就醫需求，高雄市政府結合4家醫學中心醫學資源，深入偏鄉社區服務。高雄榮民總醫院4月起進駐田寮區衛生所，增設復健專科門診及物理治療服務，造福高齡長者及有需求者。民進黨高雄市長陳其邁17日出席活動對四家醫學中心及區域衛生所表達感激，提升偏遠地區居民醫療服務可近性。



陳其邁提到，現在田寮衛生所的醫療水準是在第一線、最好的醫生提供最好的服務。高雄榮總及田寮衛生所就醫紀錄互相連動，感謝4大醫學中心配合、支持市府政策，運用此種方式，地方衛生所醫師可由醫學中心支援派駐，提供鄉親最好服務，讓醫療服務一條龍，提升基層醫學服務與品質，希望把地方鄉親顧得更好。



田寮區現有醫療資源僅1家衛生所，且老年人口占比達31.4%，當地鄉親相當依賴衛生所的醫療服務，醫療資源相對不足。榮總進駐服務後，進一步了解居民的醫療需求，在衛生局與健保署高屏區業務組協助下，增設復健專科門診服務及物理治療服務，增加衛生所的服務量能，就近提供熱敷、電療等多種治療器材，使長輩免去就醫奔波之苦。



陳其邁上午親赴田寮衛生所視察，在榮總副院長陳垚生等人陪同下，了解衛生所服務現況，現場並參觀內設的物理治療室，及榮總智能行動醫療巡迴車，對於導入智能雲端醫療系統，所提供的骨質密度、肌少症衰弱症預篩、胸部X光、移動式超音波等檢查設備，感到滿意，肯定高雄市是智慧醫療最好的驗證場域。

