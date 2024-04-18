前委員淪電信詐騙門神　藍委促NCC說清楚

國民黨團召開記者會。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月17日電／通訊傳播委員會（NCC）前委員蕭祈宏涉違反選轉門條款，離職不到3年就擔任電信公司顧問，任職的電信公司涉詐欺遭檢方起訴，蕭祈宏也被依違反公務員服務法起訴。中國國民黨“立法院”黨團今天舉行記者會， 呼籲NCC說清楚蕭祈宏和NCC主委陳耀祥的關係，不能置身事外。



國民黨團副書記長徐巧芯指出，黑莓卡或電信漫遊卡等空白卡可以很容易用任何名字及亂編造的身分證字號登入，可見NCC實名制“有跟沒有一樣”，這些SIM卡在網絡上可以買一大堆，隨時都可以使用，NCC 、數發部及電信警察到底有何作為？電信管理法轉換期間許多問題仍存在，希望“立法院”能盡快排審，打詐不該有空窗期。



徐巧芯表示，NCC對於要如何管理第二類電信業者使用黑莓卡、SIM卡進行詐騙等犯罪行為，並未提出任何配套措施，國民黨“立委”將對電信管理法第63、64條提出修法，針對違法業者加重罰則，讓犯罪者獲得更重的懲罰。



藍委黃健豪批評，詐騙集團如此猖獗，如此熟悉了解電信事業的操作，懂得如何規避相關法律，並製造斷點讓檢警追查不易，原來是有NCC前委員在當門神。



黃健豪指出，漫遊門號在台灣撥打必須執行流量交換過程，透過台灣三大電信業者在台灣進行通訊的資格，詐騙集團再利用技術讓撥打電話顯示為台灣當地號碼（+886）。



黃健豪表示，在台灣可以隨意取得“白卡”，隨意在任何一支手機上使用，又能用假名、假證號通過KYC認證，請問NCC到底有沒有掌握到賣出的“白卡”，到底賣給了誰？NCC應重新檢視現行法令規範是否有漏洞，趕緊把破網補好。



藍委葉元之表示，NCC不斷地強調對黑莓卡有管制，事實上並非如此；NCC並沒有撤銷實名制規定，賣家為了怕影響業績，先將批來的“白卡”進行KYC認證，再賣給買家，反正KYC認證過程，徒具形式而已，酸“如此客製化的服務，深受詐騙集團歡迎。”蕭祈宏當詐騙集團顧問，NCC不能事不關己，要調查是否內神通外鬼。



藍委羅廷瑋批評，NCC的KYC認證機制，就像當下網路遊戲可以用假名、暱稱註冊創建ID一樣，毫無把關功能，不只詐騙集團蒐購門號，線上博弈等不肖業者也都在使用，NCC要有積極作為。

