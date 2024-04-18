發改委：推進社會信用體系建設激發經營活力

國家發展改革委研究室主任金賢東（中評社 李子寧攝） 中評社北京4月18日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室4月17日下午舉行新聞發布會，國家發展和改革委員會副主任劉蘇社解讀宏觀經濟形勢和政策，並答記者問。國家發展改革委研究室主任金賢東在回答記者提問時表示，社會信用體系是社會主義市場經濟體制和社會治理體制的重要組成部分，也是經濟社會健康發展的重要支撐。按照國務院部署要求，自2021年起，我委會同有關部門編制了《全國公共信用信息基礎目錄》和《全國失信懲戒措施基礎清單》，規範界定公共信用信息納入範圍、失信懲戒措施的種類及適用對象，在保護信用主體合法權益等方面發揮了重要作用。下一步，我們將會同有關方面抓好《目錄》《清單》實施工作，進一步規範公共信用信息歸集使用，嚴格依法依規開展失信懲戒，切實保護信用主體合法權益。



有記者提問，我們注意到，2024年版全國公共信用信息基礎目錄和失信懲戒措施基礎清單已經印發，請問與2022年版的相比，今年這一版主要有哪些方面進行了完善，下一步將如何推動這份目錄和清單的落實？



金賢東表示，社會信用體系是社會主義市場經濟體制和社會治理體制的重要組成部分，也是經濟社會健康發展的重要支撐。按照國務院部署要求，自2021年起，我委會同有關部門編制了《全國公共信用信息基礎目錄》和《全國失信懲戒措施基礎清單》，規範界定公共信用信息納入範圍、失信懲戒措施的種類及適用對象，在保護信用主體合法權益等方面發揮了重要作用。



為進一步提升社會信用體系建設法治化、規範化水平，近日，我委在2022年版《目錄》《清單》基礎上，根據經濟社會發展的新形勢新需要和這兩年新出台的法律法規、重要文件要求，修訂編制了2024年版《目錄》《清單》。《目錄》修訂重點是加強知識產權保護。新版《目錄》最大的變化是增設“知識產權信息”類別，將“商標質押登記信息”“專利質押登記信息”“軟件著作權信息”納入該類別。此外，還增加了“社會保險費繳納情況及欠繳信息”等條目。《清單》修訂重點是對標新規定新舉措進行完善。比如，結合金融領域監管措施，增加“依法禁止進入證券期貨市場”等懲戒內容，對嚴重違反私募投資基金領域規定的有關責任人，實施證券期貨市場禁入。



下一步，我們將會同有關方面抓好《目錄》《清單》實施工作，進一步規範公共信用信息歸集使用，嚴格依法依規開展失信懲戒，切實保護信用主體合法權益。重點是三方面。一是對於地方性法規中明確了公共信用信息納入範圍和失信懲戒措施的，督促地方按照相關法規抓緊編制補充目錄和清單，地方其他政策文件不得作為編制目錄和清單的依據。二是在設列嚴重失信主體名單的領域，推動主管或監管部門出台嚴重失信主體名單管理辦法，明確名單的認定標準、移出條件、程序以及救濟措施。三是督促各地嚴格按照《目錄》《清單》限定的範圍，開展公共信用信息歸集使用及失信懲戒工作。一旦發現有地方將不在《目錄》內的信用信息作為公共信用信息使用，或在《清單》外實施失信懲戒，我們將責令地方立即整改並予以通報，堅決防止信用泛化濫用。



此外，我們還將進一步完善信用修復機制。近期，我委與市場監管總局聯合印發文件，推動“信用中國”網站和國家企業信用信息公示系統實現了信用修復結果互認，解決了經營主體“多頭修復”問題。下一步，我們將加大部門協同力度，持續提升信用修復效率，讓符合條件的經營主體依法依規、更加方便快捷的修復信用，更好推進社會信用體系建設，持續激發經營主體活力。

