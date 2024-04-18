國家發改委：多措並舉調動民間投資積極性

國家發展和改革委員會副主任劉蘇社（中評社 李子寧攝） 中評社北京4月18日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室4月17日下午舉行新聞發布會，國家發展和改革委員會副主任劉蘇社解讀宏觀經濟形勢和政策，並答記者問。劉蘇社在回答記者提問時表示，中央經濟工作會議對擴大有效益的投資作出重要部署，政府工作報告也提出要積極擴大有效投資。國家發展改革委認真抓好貫徹落實，通過加快下達中央預算內投資計劃、完成地方政府專項債券項目初步篩選及推動2023年增發國債項目加快建設實施等措施，會同有關方面抓緊推動各項投資工作。下一步，我們將通過政府投資和政策激勵有效帶動全社會投資，落實好引導民間投資各項政策。



有記者提問，開年以來，我們注意到各地項目開工建設“熱火朝天”。請問國家發展改革委在發揮政府投資的帶動放大作用方面採取了哪些舉措？中央預算內投資和地方政府專項債券下達使用進度如何？國家發展改革委在促進民間投資方面還將採取哪些措施？



劉蘇社表示，中央經濟工作會議對擴大有效益的投資作出重要部署，政府工作報告也提出要積極擴大有效投資。國家發展改革委認真抓好貫徹落實，會同有關方面抓緊推動各項投資工作，充分發揮中央預算內投資、地方政府專項債券、2023年增發國債等政府投資的重要帶動和放大作用，積極擴大有效益的投資。一季度，全國固定資產投資同比增長4.5%，增速比1—2月加快0.3個百分點，比去年全年加快1.5個百分點，呈現穩步回升態勢。其中，製造業投資、基礎設施投資分別增長9.9%、6.5%，保持較快增速；民間投資增長0.5%、增速進一步回升，占全部投資的51.6%。具體來說，主要採取了以下幾方面措施。



一是加快下達中央預算內投資計劃。今年中央預算內投資共安排7000億元。發改委會同各有關方面堅持質效並重，加強項目儲備和前期工作，組織做好投資計劃編制。截至目前，中央預算內投資計劃已下達超過2000億元，占全年比重超過30%。我們將進一步加快計劃下達、加強計劃執行，同時認真抓好項目建設和監管，持續提高中央預算內投資使用效益。



二是完成地方政府專項債券項目初步篩選。今年專項債券規模為3.9萬億元。此前，發改委聯合財政部適當擴大專項債券投向領域和用作項目資本金的行業範圍。近日，按照專項債券工作職責分工，發改委對地方報來項目的投向領域、前期工作等進行把關，完成了今年專項債券項目的初步篩選工作，目前已推送給財政部並反饋給各地方，財政部正在對項目融資收益平衡等進行審核，各地也在提前做好項目準備工作。總的看，這批初步篩選通過的項目數量充足、資金需求較大，為全年專項債券發行使用打下了堅實的項目基礎。我們將抓緊會同有關方面，盡快形成最終的準備項目清單，督促地方加快債券發行使用，推動項目形成更多實物工作量。



三是推動2023年增發國債項目加快建設實施。今年2月，發改委完成了全部三批共1萬億元增發國債項目清單下達工作，將增發國債資金落實到約1.5萬個具體項目。3月份以來，我委建立在線調度機制，督促項目加快開工建設；會同有關行業主管部門，對項目實施情況開展全鏈條全周期式督導。目前，我們已完成第一批12個省份督導工作，其他省份也開展了自查，年內還將組織開展第二、第三批督導。明天，發改委還將組織召開2023年增發國債項目實施推進工作電視電話會議，通報項目進展和督導情況，對發現的問題及時糾偏整改，進一步壓實地方主體責任，推動所有增發國債項目於今年6月底前開工建設。



與此同時，我們將通過政府投資和政策激勵有效帶動全社會投資，落實好引導民間投資各項政策。具體工作包括充分發揮已上線的全國政府和社會資本合作項目信息系統作用，全面落實特許經營方案編寫大綱具體要求，實施好政府和社會資本合作新機制；公開推介更多重大項目，吸引民間資本參與；研究擴展投貸聯動試點合作銀行範圍，引導銀行持續加大對民間投資項目和國家重點項目的融資支持力度，多措並舉調動民間投資積極性。