發改委：有信心底氣高質量完成全年目標任務

國家發展改革委副秘書長、國民經濟綜合司司長袁達（中評社 李子寧攝） 中評社北京4月18日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室4月17日下午舉行新聞發布會，國家發展和改革委員會副主任劉蘇社解讀宏觀經濟形勢和政策，並答記者問。國家發展改革委副秘書長、國民經濟綜合司司長袁達在回答記者提問時表示，今年以來中國經濟延續了回升向好態勢，實現了平穩起步、良好開局。從目前所掌握的數據分析，主要表現為“三有”，即穩中有升、穩中有進、穩中有改善。與此同時，我們也清醒地認識到，外部風險挑戰仍然較大，國內經濟運行還存在不少困難。隨著前期出台實施的各項政策措施持續顯效，黨中央、國務院部署的新任務新舉措落地見效，中國經濟回升向好態勢將不斷鞏固，我們更有信心、更有底氣高質量完成全年目標任務。



有記者提問，昨天國家統計局公布了一季度經濟數據，其中有不少數據超出了之前一些市場機構的預測。請問您如何看待中國經濟當前的運行態勢、突出特點以及下一步的走勢？



袁達表示，今年以來中國經濟延續了回升向好態勢，實現了平穩起步、良好開局。從目前所掌握的數據分析，主要表現為“三有”，即穩中有升、穩中有進、穩中有改善。



一是主要經濟指標增速穩中有升。經濟增幅有所提高，一季度國內生產總值同比增長5.3%，環比增長1.6%，增幅分別比上季提高0.1個和0.4個百分點。工業生產有所加快，規模以上工業增加值同比增長6.1%，增幅比去年全年提高1.5個百分點。投資、出口增勢較好，固定資產投資增長4.5%，增幅比去年全年提高1.5個百分點；以人民幣計價貨物出口額增長4.9%，增幅比去年全年提高4.3個百分點。



二是經濟結構調整穩中有進。產業結構穩步趨優，新舊動能轉換加快，製造業發展較快，一季度同比增長6.7%，其中高技術製造業增加值增長7.5%；新興產業加快發展，3D打印設備、服務機器人產量分別增長40.6%、26.7%；生產性服務業發展提速，信息傳輸、軟件和信息技術服務業增加值增長13.7%，較上季加快2.5個百分點。“三駕馬車”拉動更加協調，內需主動力作用持續顯現，一季度內需貢獻率為85.5%；淨出口拉動作用增強，外需貢獻率從上季的－3.1%轉為14.5%。



三是企業效益、就業收入、市場預期平穩改善。企業效益較快恢復，前2個月規模以上工業企業利潤總額同比增長10.2%。就業收入穩步增加，3月份城鎮調查失業率為5.2%，較上月和上年同期均回落0.1個百分點。一季度全國居民人均可支配收入實際增長6.2%，繼續快於經濟增速。市場預期穩中向好，3月份製造業採購經理指數為50.8%，較上月提高1.7個百分點，時隔5個月重回擴張區間，其中製造業企業生產經營活動預期指數為55.6%，較上月提高1.4個百分點；非製造業商務活動指數為53%，較上月提高1.6個百分點。



與此同時，我們也清醒地認識到，外部風險挑戰仍然較大，國內經濟運行還存在不少困難。綜合來看，一季度中國經濟實現良好開局，為實現全年目標打下了堅實基礎。隨著前期出台實施的各項政策措施持續顯效，黨中央、國務院部署的新任務新舉措落地見效，中國經濟回升向好態勢將不斷鞏固，我們更有信心、更有底氣高質量完成全年目標任務。

