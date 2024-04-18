金賢東：三方面推動消費從恢復轉向持續擴大

國家發展改革委研究室主任金賢東（中評社 李子寧攝） 中評社北京4月18日電（記者 李子寧）國務院新聞辦公室4月17日下午舉行新聞發布會，國家發展和改革委員會副主任劉蘇社解讀宏觀經濟形勢和政策，並答記者問。國家發展改革委研究室主任金賢東在回答記者提問時表示，今年以來，我國消費市場總體恢復良好。國家發展改革委將進一步發揮完善促進消費體制機制部際聯席會議作用，統籌協調各部門、各地方落實落細促消費政策措施，推動消費從疫後恢復轉向持續擴大。



有記者提問，繼冰雪經濟之後，清明假期旅遊熱度創新高，請問如何看待消費市場態勢？發改委在積極培育新的消費增長點方面還有哪些考慮？



金賢東表示，今年以來，我國消費市場總體恢復良好。正如您所講的，從年初的“冰雪經濟”、到春節期間的“年味經濟”、再到現在的“假日經濟”，消費新熱點新潮流不斷湧現，持續帶動消費平穩增長。從實物消費看，市場銷售持續恢復，一季度社會消費品零售總額超過12萬億元、同比增長4.7%，體育娛樂用品、通訊器材等消費升級類商品零售額分別增長14.2%、13.2%。大宗消費企穩向好，綠色消費成為新熱潮，中汽協數據顯示，一季度汽車銷售同比增長4.6%，其中，新能源汽車銷售增長31.8%，市場占有率達到31.1%。從服務消費看，服務消費較快增長，一季度服務零售額同比增長10%，比商品零售額高6個百分點。文旅消費需求旺盛，清明假期電影票房創歷史新高，國內出游人次按可比口徑較2019年同期增長11.3%，遊客出游花費增長12.7%，目前“五一”假期出游熱度也已經開始升溫。這些既反映了群眾對美好生活的期盼，也體現我國經濟回升向好的動力和活力。



展望全年，在擴大內需、促進消費政策帶動下，各地方各領域不斷創新消費場景、優化消費環境，支撐消費增長的積極因素在增多，消費有望保持平穩升級、穩步向好的發展態勢。國家發展改革委將進一步發揮完善促進消費體制機制部際聯席會議作用，統籌協調各部門、各地方落實落細促消費政策措施，推動消費從疫後恢復轉向持續擴大。重點是抓三方面工作。



一是穩就業促增收，切實提高居民消費能力。我們將深入落實就業優先政策，組織開展促進青年就業三年行動，加大返鄉入鄉創業支持力度，千方百計穩定和促進就業。同時，健全最低工資標準調整機制，推動居民工資收入合理平穩增長，多渠道提高城鄉居民財產性收入。



二是擴需求優供給，持續打造消費新增長點。鼓勵以市場需求和消費者需求為導向，培育打造消費新場景新業態。支持人工智能、物聯網等新技術發展，積極培育智能家居、文娛旅遊、體育賽事、國貨“潮品”等消費新熱點。同時，配合有關部門積極做好消費品以舊換新等工作。



三是重權益守底線，著力營造放心消費環境。主要是配合相關部門持續完善消費者投訴和維權機制，加快形成放心消費制度閉環，加強消費監督執法，規範網絡交易，切實保障消費者合法權益。