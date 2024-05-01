中評觀察：中國經濟克難上行並不令人意外

中評社北京5月1日電（評論員 陳鴻斌）4月16日，國家統計局公佈了今年第一季度的國內生產總值達296299億元，增長率為5.3%。這一數據不僅超過了去年第四季度的5.2%，也同樣超過了國際社會的眾多預測。這一增速主要由工業回升、服務業向好共同帶動。一季度工業增加值同比增長6%，對GDP增長的貢獻率為37.3%；服務零售額增長10%，服務業對經濟增長貢獻率為55.7%。工業和服務業對GDP增長的貢獻率合計高達93%。



路透社調查的分析師們原本預計這一資料為4.6%。今年中國政府提出的全年經濟增長目標是5.0%左右，許多分析人士認為，實現這一目標非常艱巨，需要政府出台更多的刺激措施。



悉尼國際投資集團市場分析師托尼·西克莫指出：這將是支撐中國股市持續反彈的良好資料。駐新加坡的三井住友銀行亞洲宏觀戰略主管傑夫·恩格表示：這一結果對中國實現經濟目標是積極的。目前的勢頭是穩定的，3月的資料表明，經濟上行並不令人意外。



摩根士丹利預計，今年中國較強的出口態勢與生產，以及提升製造業產能的相關投資，將助力全年經濟增長目標的實現。同時該機構還預計今年和明年或許是本輪房地產調整的末期。



《日本經濟新聞》網站在當天表示，該報和日經QUICK新聞調查的場預測平均值為4.5%。由於生產和投資強勁，經濟增長得到了強力支撐。扣除物價因素後的環比增長率達1.6%，與去年第四季度的1.2%相比增長明顯。



此前，國內的一些機構和行家的預測，也大多在4.8%－5.0%之間。

