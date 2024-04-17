琉球籍漁船通報捕獲屏東第1鮪　明驗明正身

屏東琉球籍漁船“安穩發8號”漁船通報16日下午在台灣東南海域捕獲今年屏東“第一鮪”黑鮪。（東港區漁會提供） 中評社屏東4月17日電／屏東東港漁業電台昨天接獲琉球籍漁船“安穩發8號”漁船通報，捕獲今年屏東第1鮪黑鮪魚。東港區漁會將在18日驗明正身，確認漁貨符合屏東黑鮪魚季“第1鮪”資格。



東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示，“第1鮪”條件包含要在捕獲第一時間通報電台、進港，漁會將邀及5名專家鑑識，證明捕獲的黑鮪魚是活魚起勾，並且重量超過180公斤才會通過認證。



鄭鈺宸指出，今年屏東第一鮪報到時間，終於“按牌理出牌了”，回復到正常魚汛周期，亦即約在農曆三月月光暝滿月前後，依太平洋黑鮪洄游路線，及歷年屏東第一鮪統計來看，均是在台灣東方或南方海域捕獲。而連續近三年在台灣西南方海域且提早在西曆三月間捕獲，則是罕見的例外情況。



東港漁會昨天指出，東港漁業電台16日下午3時許接到琉球籍漁船“安穩發8號”漁船通報，捕獲今年屏東第一鮪黑鮪並已火速返港，將於17日晚間到東港，漁會排訂18日上午10時驗明正身，確認是否為今年屏東黑鮪魚季的“第1鮪”。



“安穩發8號”漁船（CT3-5167）船長莊光陽，船主黃陳靜䓺，昨天下午3時18分通報東港漁業電台，下午3點多在北緯 22度26分，東經122度於台灣東南方海域捕獲一尾公黑鮪，目視估約250公斤。船長莊光陽現年53歲，討海約30年，擔任琉球籍“安穩發8號”漁船船長，出海3天就幸運捕到屏東“第一鮪”，是第一次捕獲到，心情緊張又興奮。

