中評論壇：習近平講話回答時代之問

4月17日上午中評智庫基金會在香港總部舉辦思想者論壇（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月18日電（中評社報導組）中共中央總書記習近平4月10日在北京會見中國國民黨前主席馬英九一行並發表重要講話，4月17日上午，中評智庫基金會在香港總部舉辦思想者論壇，重點圍繞“習近平‘習馬會’重要涉台論述解讀”這一主題展開研討，深度解讀了習近平總書記講話的重要意涵與影響。



與會者一致認為，在當前兩岸關係處在最麻煩、國際社會處在最危險的特殊時期背景下，習近平總書記在北京習馬會上的重要講話具有重大意義，內涵豐富。習近平總書記提出的“兩岸同胞同屬中華民族”論，為中華民族偉大復興與國家完全統一開闢了更廣闊的發展空間，提升了更高的思想境界。同時，習近平總書記的講話也表明了對解決台灣問題的信心與耐心，並且清晰地告訴了全世界：中國人、中華民族的最終選擇，歸根結底，就是堅定不動搖地走和平與發展的大道，兩岸同胞同屬中華民族，中華民族有決心有能力實現兩岸統一與偉大復興。



此次論壇由中評智庫基金會董事長、中國評論通訊社社長郭偉峰主持；評論員有中評智庫基金會執行長、高級研究員、中國評論通訊社總編輯羅祥喜，中評智庫基金會副執行長、高級研究員、中國評論通訊社常務副總編輯陳耀桂，中評智庫基金會研究員、中國評論通訊社助理總編輯郭至君，中評智庫基金會研究員、中國評論通訊社助理總編輯林艷，中評智庫基金會研究員、中國評論通訊社編輯委員束沐。

