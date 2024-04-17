法旅客實現3年前約定　嘉市深度體驗家將文化

法國旅行團參觀嘉義市慈濟宮。（嘉義市文化局提供） 中評社嘉義4月17日電／嘉義市素有“家將窟”美譽，以慈濟宮駕前如意振裕堂創立最早，是嘉義八家將的元祖首堂。振裕堂於疫情前持續推動八將文化接軌國際，在睽違3年後，17日迎來首團法國旅客深度踩點，零距離感受道地家將文化。



嘉義市政府文化局局長盧怡君、觀光新聞處副處長許猛欽、民政處副處長田文珍，一同前往慈濟宮廟埕，熱情歡迎法國旅客零距離感受道地家將文化。大家驚呼“超級棒！”。



文化局長盧怡君指出，台灣宗教信仰多元且自由，包容性高，彼此尊重也能和平共處。家將即是神明部將，透過面師畫臉、裝扮，再由導師帶領，揣摩家將神各種角色，不僅具有撫慰人心之效，同時展現信仰儀式與表演藝術文化等雙重特徵，值得被保留、發揚及探索。



日前有旅行社轉知，需協助法國遊客體驗家將文化。振裕堂會長蕭淨源坦言，“很意外也很驚喜，沒想到真的要來”。2021年5月該旅行社，透過臉書粉絲專頁接洽，後來因為疫情嚴峻而遲遲無法成行。這次終於跨海來到嘉義市慈濟宮，雖然不是當年同一批旅客，但振裕堂仍十分看重，出動至少10名團員，在主場實現3年前說好的約定，安排導覽解說、家將展演，讓遠道而來的國際旅客，不再只是看熱鬧，更能看懂家將門道。



本次來訪的旅行團一行共9人，平均年齡約在70歲左右。領隊艾芙華（Nathalie Evrard）表示，嘉義家將文化享譽國際，也是他們積極開發的旅行遊程。陌生的八將臉譜，雖讓來自法國的旅客有些敬畏之情，但絕對是難能可貴的經驗，期待未來能持續推廣嘉義遊程，讓更多喜愛文化體驗的國際旅客深入認識嘉義市。



文化局表示，慈濟宮駕前如意振裕堂八家將，自西元1918年成立至今，已超過百年歷史，為開拓全台“振”字脈系的八家將堂館。2015年獲登錄為“嘉義市無形文化資產”之傳統表演藝術團體。除日常出軍任務外，也辦理各式傳承、推廣與教育活動，包含參與嘉義市國際管樂節踩街活動，擔任開幕演出及先發團隊，以及宣傳本市警察局反毒活動等，致力推展家將文化，透過創新作法，翻轉被汙名化的刻板印象，延續傳統文化，讓更多人認識了解並重視。

