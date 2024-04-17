習近平會見德國總理朔爾茨

4月16日上午，國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見德國總理朔爾茨。（圖片來源：新華社） 中評社北京4月17日電／據新華社報導，4月16日上午，國家主席習近平在北京釣魚台國賓館會見德國總理朔爾茨。



習近平指出，今年是中德建立全方位戰略夥伴關係10周年。10年來，儘管國際形勢發生很大變化，但中德關係始終穩健發展，各領域合作不斷鞏固和深化，為兩國各自發展提供了動力。當前，世界百年變局加速演進，人類社會面臨的風險挑戰增多，要解決這些問題，離不開大國合作。中德是世界第二、第三大經濟體，鞏固和發展中德關係的意義超越雙邊關係範疇，對亞歐大陸乃至整個世界都有重要影響。兩國要從長遠和戰略角度看待和發展雙邊關係，攜手為世界注入更多穩定性和確定性。



習近平強調，中德兩國都曾為人類文明進步作出重大貢獻。中德之間沒有根本利益衝突，彼此不構成安全威脅。中德合作對雙方有利，對世界有利。世界越是動蕩，雙方越要提升兩國關係的韌性和活力，堅持中德關係的合作主基調和發展大方向，牢牢把握中德是全方位戰略夥伴這一定位。中國對德政策保持高度穩定性和連貫性。雙方應該繼續以開放的胸襟密切交往，增進戰略互信。只要雙方堅持相互尊重、求同存異、交流互鑒、合作共贏，兩國關係必將繼續行穩致遠。



習近平指出，中德產業鏈供應鏈深度互嵌，兩國市場高度依存。中德互利合作不是“風險”，而是雙方關係穩定的保障、開創未來的機遇。無論是機械製造、汽車等傳統領域，還是綠色轉型、數字化、人工智能等新興領域，兩國都有合作共贏的巨大潛力亟待挖掘。雙方應該發揚互利共贏的鮮明特色，彼此成就。中國出口電動汽車、鋰電池、光伏產品等，不僅豐富了全球供給，緩解了全球通脹壓力，也為全球應對氣候變化和綠色低碳轉型作出巨大貢獻。中德兩國都是以實業立國，都支持自由貿易和經濟全球化。雙方要警惕保護主義抬頭，堅持以市場眼光和全球視野，從經濟規律出發，客觀、辯證看待產能問題，多探討合作。中國堅持對外開放基本國策，希望德方為中國企業赴德發展提供公平、透明、開放、非歧視的營商環境。中德在世界多極化問題上有不少共通之處。多極化本質上應該是不同文明、不同制度、不同道路的國家之間相互尊重、和平共處。中德應該獨立自主開展多邊領域協作，推動國際社會用實際行動更好應對氣候變化、發展不平衡、地區衝突等全球性挑戰，為世界的平衡穩定作出更多貢獻。

