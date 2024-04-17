傅崐萁將率藍委訪陸　國民黨：對話取代對抗

國民黨文傳會主委李彥秀接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月17日電（記者 張嘉文）繼馬英九第二次訪問大陸後，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁將在本月底率領20多位藍委赴大陸訪問。對此，國民黨文傳會主委、“立委”李彥秀今天下午回應說，相信傅總召會做好的安排，對話取代對抗，黨團會做最好安排。



李彥秀強調，在對等尊嚴底下，協助兩岸累積更多善意，就如馬英九到大陸去訪問一樣，國民黨向來支持更多交流，用對話取代對抗。



由傅崐萁帶隊的藍委訪問團將在26日赴陸訪問交流，傅今天受訪時則表示，既然政府做不到也不願意做，“國會議員”就要肩負起兩岸和平交流溝通的責任，兩岸交流在民進黨執政下全面斷線，唯有人民自救才能突破困境。



李彥秀在今天下午國民黨中常會後針對此事受訪，對於同是“立委”的她是否會跟著傅崐萁訪陸？李回應說，她最近地方行程很多，她不會去，但傅總召會做好的安排。她強調，有多少藍委要一起去訪問，這部分尊重個別委員，而“立法院長”韓國瑜部分，因為正值開議期間，當然沒時間去。



外界關注，傅崐萁此行會不會見到大陸國台辦主任宋濤？李彥秀表示，行程是傅崐萁規劃安排，不是黨中央安排，到時會見誰，黨中央不完全清楚，但是黨內各團體到對岸去，基於“中華民國憲法”底下，基於對等尊嚴，一貫基調，不會改變。



李彥秀提到，她上周站在這邊才聽媒體說，黨中央應該也差不多同時間知道，國民黨鼓勵跟對岸更多交流，歷次黨內有許多不同交流到對岸，民調凸顯出，馬英九訪大陸民眾希望兩岸有正常交流，國民黨鼓勵正常交流。

