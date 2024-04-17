台南首座自建社會住宅上梁 2025年完工

台南市長黃偉哲出席“台南市宜居小東公宅”上梁典禮。（台南市政府提供） 中評社台南4月17日電／台南市宜居小東公宅今天上梁，這是台南首座自建社會住宅，預定2025年完工，將提供1房型至3房型共379戶。



台南市政府積極推動社會住宅政策17日舉辦“台南市宜居小東公宅”上梁典禮，民進黨台南市長黃偉哲親自主持祈求工程順利完工，市議員Ingay Tali 穎艾達利、許至椿、朱正軒、陳怡珍、蔡宗豪都到場見證。



黃偉哲表示，今天上梁的宜居小東公宅為台南首座自建社會住宅，位於北區小東路與北門路路二段交叉口，西面台南公園、東鄰成功大學、南臨台南火車站，居住、交通、休閒及購物等生活機能極佳。



黃偉哲指出，市府積極透過活化公有土地、直接興建、都更容積獎勵回饋，乃至包租代管等多元管道，有效增加社會住宅，達成公共利益。台南目前興建中及規劃中的公宅約8,402戶，提供“只租不售”居住選擇及優質公宅，降低青年成家及弱勢族群居住負擔，實現文學家葉石濤所言“台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方！”。



市府都發局說明，小東公宅基地面積約0.8公頃，規劃地上14層及地下3層的1幢2棟建築。於1樓設置社會福利設施，包含日照中心及幼兒園、店鋪，滿足入住民眾的多元生活機能需求。地下停車空間作為公共停車場，以解緩火車站周邊龐大停車需求，委由交通局管理。



因應高齡化社會來臨，公宅強化區內無障礙設施，並配置部分無障礙住宅，營造全齡優質住宅，細緻貼心的規劃設計榮獲2021卓越建設獎“最佳規劃設計類─卓越獎”。

