夏立言：習馬二會創造空間　看賴能否接起來

國民黨中常會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月17日電（記者 張嘉文）對於日前剛落幕的習馬二會，中國國民黨副主席夏立言今天表示，中共中央總書記習近平透過這次和馬英九的會面，想傳達諸如中華民族、兩岸一國等訊息給未來的““賴政府””，這些都是多出的空間，就看民進黨2024當選人賴清德能不能接起來。



夏立言是馬英九任內的陸委會主委，2015年11月7日習近平和馬英九在新加坡第一次會晤，當時夏是馬英九方面的主要策畫團隊成員之一。



夏立言今天下午在中常會後與媒體茶敘，談到這次習馬二會的觀察。他說，馬英九與習近平相隔多年再見面，身分不同了。但第一次習馬會時，並沒有要安排具體結果，也沒有聯合聲明、新聞稿或記者會。馬英九當時只是想搭橋，讓後面接續的主政者可以順著走。可惜沒做成，但這次等於也是做了球。



夏立言認為，習近平透過這次馬英九訪問，想傳達諸如中華民族、兩岸一國等訊息給未來的“賴政府”，都是多出些空間來，就看賴清德能不能接起來。



談到國民黨主席朱立倫是否也有必要規劃訪問中國大陸？



夏立言說，目前沒有任何規劃，但國民黨現在是台灣最大反對黨、“立法院”最大政黨，在社會上是不可忽視的力量，大陸對此也是重視的。



此外，現場媒體詢問，是否還有要再舉辦國共論壇的必要？



夏立言說，這真的還要想想，但現在就先把手上的活動（指兩岸交流部分），譬如接下來的海峽論壇做好，海峽論壇已是蠻大的規模，過去朱立倫也去過，所以雙邊要互動，其實有很多機會。

