台積電推共享機車　蓋綠能發電站回饋鄉里

台積電與Gogoro宣布合作一起推動共享機車，並打造全台首創綠電GoStation電池交換站。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月17日電（記者 盧誠輝）台積電今日與Gogoro宣布合作一起推動共享機車，並打造全台首創綠電GoStation電池交換站，即日起將在大新竹地區正式上線，攜手一起推動低碳共享運具服務，未來可望舒緩大新竹地區交通壅塞問題，造福鄉里，朝2050淨零碳排目標邁進。



台積電與Gogoro今日在台灣科學園區科學工業同業公會大樓舉行“Gogoro x台積電 能源網路合作暨GoShare進駐新竹”記者會，包括台積公司資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅、Gogoro創辦人暨執行長陸學森、Gogoro台灣總經理姜家煒、新竹科學園區管理局局長王永壯、中國國民黨新竹縣長楊文科、台灣民眾黨新竹市副市長邱臣遠等人都到場與會。



何麗梅表示，面對氣候變遷帶來的挑戰，台積公司積極攜手利害關係人邁向淨零未來，很高興再次與Gogoro合作，將台中的綠色經驗擴大至新竹及全台，未來透過GoShare共享運具與綠電換電站，推動更乾淨能源的使用，她期待民眾在通勤和差旅中就能實現零碳移動，進而驅動更美好的改變。



陸學森指出，很開心與台積電引領永續浪潮，將合作拓展到電池交換網路基礎建設與再生能源領域，讓全台消費者都能夠享受到更便利、更安心的移動選項，一起推動城市達成2050淨零目標，為產業協作達成永續未來樹立了新標準。



姜家煒說，繼2022年雙方聯手將GoShare服務帶入台中後，Gogoro與台積電進一步結合生態系優勢與深耕在地的經驗，為企業參與城市治理創造更多可能性，打通從供電、到換電、再到騎乘的體驗，回饋給廣大市民，成為普及綠色交通與永續生活的重要助力。

