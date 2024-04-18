柯文哲聲勢下墜？陳世軒：須吸收更多養分

民眾黨新北黨部主委兼新北市議員陳世軒接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月18日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席柯文哲日前率全黨南下雲林麥寮待了9天，力拚鄉長補選卻慘敗，遭到重挫。民眾黨新北黨部主委兼新北市議員陳世軒接受中評社訪問表示，柯文哲大選得票不等於基層實力，這是給民眾黨最大的啟示，未來民眾黨還是會持續走自己的路，讓選民了解不是只有藍綠的選擇。



針對柯文哲近期聲勢下滑？陳世軒說，他並不認為維持聲量是柯文哲的首要工作，這次麥寮9天行，柯也發現了在地問題，柯可花更多時間去了解全台各地問題、吸收更多養分，對於每天的政治口水，柯並沒有必要陷入其中，側翼名嘴每天講柯調聲量、不利於柯，不過柯別擔心，可在很多議題上進行更深入的研究。



現年28歲的陳世軒，1995年出生於台北市，澳洲蒙納許大學國際關係系、大眾傳播系雙主修，現任民眾黨新北市黨部主委、新北市第三選區（新莊）議員，曾任民眾黨“立委”蔡壁如秘書、台北市政府市長室實習生、工商建研會青年團海外聯絡人、台灣幸福文化基金會執行長。父親陳明義是現任中國國民黨新北市議員，成為台灣選舉史上第一對同時在同個議會的父子。



柯文哲與副手吳欣盈在2024大選，在雲林縣麥寮鄉拿下8235張票、得票率33.71%，超越國民黨侯友宜、趙少康組合，民眾黨認為鄉長補選可一搏，因此率領全黨公職幹部下鄉輔選民眾黨提名的林宜豊。13日開票，林宜豊僅拿下2002票、得票率11%，落到第三。



陳世軒表示，2024大選的“總統”得票與政黨得票，都是民眾黨拚2026年的基底，但能不能就代表基本盤？這是未知數，經過麥寮這場選戰，民眾黨也了解到還可做更多、更好，即便重來一次，仍會像柯文哲所說，一樣會推人參選。

