韓國瑜首度以民主基金會董座身份　與蔡同台

韓國瑜伸手邀請蔡英文進場。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北4月17日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜今日下午首度以台灣民主基金會董事長身份出席“2024國際猶太大屠殺紀念日”活動，與蔡英文、府秘書長林佳龍、台“外交部長”吳釗燮等民進黨高層同台。



韓、蔡、林、吳四人同時進場，韓國瑜有如東道主一般，伸手邀請蔡英文進場，韓蔡兩人一路上也有說有笑，互動融洽，先前關於韓國瑜能否就任台灣民主基金會董事長，以及能否順利任命執行長，那一段與綠營抗衡的風波，看似已經翻頁。



“2024國際猶太大屠殺紀念日”是由台灣民主基金會、駐台北以色列經濟文化辦事處、德國在台協會所主辦，韓國瑜身為台灣民主基金會董事長，名義上是東道主，同時也是韓國瑜首度以台灣民主基金會董事長名義出席公開活動。



台灣民主基金會執行長職務目前由中山大學政治學研究所榮譽退休教授廖達琪代理。廖達琪原為台灣民主基金會副執行長，台灣民主基金會10日召開董事暨監察人聯席會議，推舉韓國瑜為董事長，廖達琪隨後成為代理執行長。廖達琪與韓國瑜熟識，由廖達琪接掌代理執行長，被視為韓國瑜成功入主台灣民主基金會的一步。



而韓國瑜預計任命的新任執行長、政治大學外交系教授盧業中，則要等待5月20日新政府上任，新的“外交部長”、府秘書長就任後，使台灣民主基金會的新董事名單得到確定，屆時盧業中才能循程序就任，時間可能要等到6月。



韓國瑜與蔡英文共同入場時，兩人有說有笑，互動融洽，韓國瑜還伸手比著前方，示意邀請蔡英文入場。不過由於活動是紀念猶太大屠殺，場面肅穆，兩人進入會場後隨即收起笑容，並頻頻點頭向與會人士致意。



韓國瑜與蔡英文、林佳龍、吳釗燮也一同點亮白蠟燭，藉以紀念二戰期間遭屠殺的猶太人，也向倖存者與受難者家人致意。



只不過現場還是發生了一小段插曲，就是蔡英文在以英文致詞時，不小心把董事長韓國瑜說成了“Chairman Yu”（瑜董事長）。

