黃介正：美方向國民黨肯定馬英九訪陸

國民黨國際部主任黃介正。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北4月17日電（記者 張嘉文）中國國民黨國際部主任黃介正今天下午在中常會上報告他隨副主席夏立言訪美的成果，黃提到，這次訪美剛好馬英九在中國大陸訪問，當然都會帶到此話題，而美國政府部門向國民黨認真表示，希望台海維持和平穩定，認為兩岸交流對話是維繫台海和平穩定，區域利益跟美國利益，非常關鍵的一件事，對此都表示肯定。



夏立言和黃介正等人4月4日到14日前往美國訪問，期間受邀參加美國智庫“戰略與國際研究中心”(CSIS)的“美日台三邊二軌兵推”，另外在舊金山與華府拜會僑界，也和美方行政部門、“國會議員”和智庫等進行會談。



國民黨今天下午舉行中常會，黨主席朱立倫特別邀請黃介正向中常委進行此行訪美的成果報告。



黃介正表示，這一次的美國訪問行，時間點的選擇最主要是因為今年4月10日是美國通過台灣關係法並且簽署生效的日子，也是美國在台協會的生日，在重視對美工作和台美之間的關係前提下，特別有這一次的美國訪問安排，也實踐朱立倫從上任以來一再強調親美友日和陸的基本路線。



黃介正提到，另外就是向美方說明國民黨重視“國防”，重視對話的二D戰略，基本上拜會了美國行政部門、國會、智庫的老朋友，同時因為國民黨駐美代表處的設立，所以有機會能向美國多方面闡釋中國國民黨的政策。



總結這次訪美的重點，黃介正強調，美方非常高興看到國民黨選擇在台灣關係法45周年的時間點去訪問，美方也提到希望國民黨“立法委員”以及國民黨執政的縣市長多到美國訪問，如果能組團，他們也非常樂見。



另外，黃介正提到，因為此次出訪，剛好前主席馬英九也在中國大陸訪問，所以和美方交流時當然會帶到這個話題，這次接觸的美國所有政府部門，都向我們認真表示，希望在台海能夠維持和平與穩定，也認為兩岸交流對話是維繫台海和平穩定，維繫整個區域利益跟美國利益非常關鍵的一件事情，對馬訪陸一事最終都是表示肯定。

