陳麗麗語中評：習馬會對兩岸有重要導向意義

閩南師範大學兩岸一家親研究院執行院長陳麗麗（中評社資料圖 海涵攝） 中評社香港4月19日電（記者 盧哲）中共中央總書記習近平4月10日下午在人民大會堂會見馬英九一行，這是兩人時隔九年再度會面。對此，閩南師範大學兩岸一家親研究院執行院長陳麗麗接受中評社專訪時表示，習近平總書記在此時會晤中國國民黨前主席馬英九，他們以“老朋友”相稱，再次握手、再次的交談、再次會面，這對於兩岸關係具有非常正面、非常積極、非常重要的政治意義和導向意義。



陳麗麗表示，這是習近平總書記在黨的二十大之後首次會見台灣同胞並發表重要講話。習總書記強調“要從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局”，明確提出“堅定守護中華民族共同家園”“堅定共創中華民族綿長福祉”“堅定鑄牢中華民族共同體意識”“堅定實現中華民族偉大復興”等四大主張和建議。習近平總書記從中華民族的高度把握兩岸關係發展大局，感召兩岸同胞全力守護好中華民族的共同家園，為兩岸關係發展指明了方向，是新時代對台工作的根本遵循和行動指南。



陳麗麗說，黨的十八大以來，習近平總書記就對台工作作出一系列重要論述，提出一系列新理念新思想新戰略，形成了新時代黨解決台灣問題的總體方略。這次是他第一次全面系統地圍繞中華民族議題，從兩岸同胞，從人的角度論述國家統一、民族復興等深刻內涵，這種論述是前所未有的，有新意，更具遠見，是戰略延續和升華。習近平總書記進一步表明了祖國大陸堅定不移維護兩岸關係和平發展、實現祖國完全統一的意志，向台灣同胞發出了“共謀復興、共創未來”的強大感召，蘊含了兩岸關係和平發展、融合發展、國家統一、探索海峽兩岸融合發展新路等核心意涵，凸顯了國家統一、民族復興、反對“台獨”分裂和外來干涉等重要內容和新要求，新高度。

