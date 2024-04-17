新竹水情吃緊？台積電等已啟動備援方案

國民黨新竹縣長楊文科。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹4月17日電（記者 盧誠輝）隨著桃園石門水庫蓄水率跌破3成，大新竹地區水情再次吃緊，外傳4月19日“中央”將開會討論是否將新竹水情轉為黃燈減壓供水，中國國民黨新竹縣長楊文科證實“中央”確實將在4月19日召開會議討論是否水情燈號升級，他期盼“中央”能做出最好的決定，也呼籲民眾要節約用水。



台積電與Gogoro今日在台灣科學園區科學工業同業公會大樓舉行“Gogoro x 台積電 能源網路合作暨 GoShare 進駐新竹”記者會，包括台積電資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅、Gogoro創辦人暨執行長陸學森、Gogoro台灣總經理姜家煒、新竹科學園區管理局局長王永壯、中國國民黨新竹縣長楊文科、台灣民眾黨新竹市副市長邱臣遠等人都到場與會。



據了解，寶山和寶二水庫目前蓄水量不足1200萬立方公尺，而石門水庫供應新竹地區用水為每天6萬噸，目前水利署已啟動37口備援與抗旱水井等設施，同時也請竹科廠商節水6%及農田節水供灌等措施。



而竹科大廠台積電和聯電等半導體大廠已啟動備援方案，要求簽約水車業待命，只要供水量不足，將立刻啟動水車跨縣市運水，維持生產穩定正常運轉，不過仍希望最好不要用到。





楊文科呼籲民眾要共同節約用水，並希望“中央”針對水情能在4月19日作出最好的決定。

