南投工策會李哲華：工商界肯定習馬二會契機

南投縣工商發展投資策進會總幹事李哲華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月18日電（記者 方敬為）針對習馬二會效應，南投縣工商發展投資策進會總幹事李哲華接受中評社訪問表示，工商界對這次馬英九到大陸交流的後續效果，普遍樂觀看待，雖然過程中沒有觸及經貿相關議題，但總是替兩岸關係的緩和產生正面助益，只要兩岸台海穩定，工商界的風險就會降低，有利台灣的經濟發展。



李哲華，曾任馬政府時代“總統府”副秘書長室主任、國民黨副主席兼秘書長辦公室主任、國民黨青年團執行長、國民黨行政管理委員會副主委、台北市政府民政局機要秘書、國民黨組織發展委員會主委、高雄市黨部主委、南投縣黨部主委等職。



有關南投工商界對習馬二會的反應，李哲華向中評社表示，兩岸關係的穩定和諧，對台灣的中小企業主非常重要。過去一段時間，兩岸情勢緊張、嚴峻，波及工商經濟發展，尤其台灣的中小企業首當其衝，大陸方面宣布開始檢討“海峽兩岸經濟合作架構協議”（ECFA），使得台灣業者面臨高度風險，一旦失去ECFA的稅率優惠，台灣的經濟必然會產生整體性的負面效應。



因此，李哲華說，這次習馬二會釋出正面且良善的訊號，台灣的業者普遍正面看待，並希望能維持和諧的契機，減少兩岸交惡所可能帶來的負面問題。以地方政府的立場而言，非常不樂見兩岸交惡，尤其南投縣的經濟又是以發展觀光、農業為主要產業。



他指出，南投縣除了過去觀光產業受惠於大陸客團體旅遊紅利，在農業貿易上也採取兩岸合作發展的模式，縣長許淑華去年並親自到大陸洽談茶葉外銷，簽訂了合作備忘錄（MOU），南投縣非常樂意推動兩岸和平、互動發展，不希望兩岸情勢緊張，波及地方經營成果。

